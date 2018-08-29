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29.08.2018
Военное обозрение

Ростех заключил соглашения на десятки миллиардов рублей на форуме "Армия-2018"

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Пресс-служба корпорации "Ростех" сообщает о заключении соглашений банком, входящим в структуры корпорации, по финансовой обеспеченности деятельности нескольких компаний оборонной отрасли. Это "Новикомбанк", готовый профинансировать проекты ОДК (Объединённая двигателестроительная корпорация), холдинга "Швабе" и других компаний, занятых в области авиационного и судостроения.

http://www.uecrus.com

Обращает на себя внимание внушительная сумма сделок. Сначала сообщалось,что нна составляет около 70 млрд рублей. В пресс-службе "Ростеха" отмечается, что это рекорд для корпорации. Соглашения подписаны в ходе форума "Армия-2018". В свежем релизе говорится о соглашениях на сумму 100 млрд рублей.

Исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко:

Ежегодно в рамках "Армии" "Ростех" презентует сотни новых разработок, активно участвует в экспертных мероприятиях и наращивает объем деловой программы. В этом году мы провели десятки встреч с делегациями из зарубежных стран, представителями основных заказчиков и банковских структур. Подписанные с Новикомбанком соглашения открывают новые возможности для реализации проектов технического перевооружения предприятий Корпорации, внедрения новых технологий, расширения линейки выпускаемой продукции, в том числе гражданской.

Известно о том, что "Новикомбанк" на сегодняшний день входит в тридцатку крупнейших банков страны. У него 1-е место по росту кредитного портфеля. Отмечено, что банку международными рейтинговым агентствами присвоен кредитный рейтинг В1 с позитивным прогнозом. Теперь "Новикомбанк" становится опорным для российской промышленности.

28.08.2018
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Страны
Россия
Компании
ОДК УК
Ростех
Швабе ОАО
Проекты
АРМИ-20XX
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