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29.08.2018
Lenta.ru

В России ответили на критику "Арматы"

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Т-14 "Армата"
Т-14 "Армата".
Источник: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Перспективный российский танк Т-14 "Армата" нельзя сравнивать с другими боевыми машинами, заявил еженедельнику "Звезда" полковник в отставке Михаил Тимошенко.

"Надо понимать, что сравнивать "Армату" с тем же Т-72 совершенно неправильно, более того непрофессионально. Т-14 — это танк нового поколения, его применение на поле боя будет существенно отличаться от всего того, что мы видели ранее", — сказал военный эксперт.

По его словам, "ни одна из промышленно развитых стран мира пока не смогла полноценно реализовать концепцию танка с необитаемой башней", а критика российской техники западными странами объясняется завистью.

Таким образом Тимошенко отреагировал на позицию аналитика Дейв Маджумдара, который на страницах The National Interest заявил, что с появлением Т-14 "Армата" в российской армии "принципиально ничего не изменилось", поскольку все еще модернизируются танки Т-72.

В августе 2018 года американский эксперт Джозеф Тревитик на страницах The Drive написал, что технологии, использованные при разработке танка Т-14 "Армата", окажутся полезными при создании другой боевой машины, а в настоящее время Россия, отказавшись от массового оснащения новой техникой, максимально использует вооружение бывшего СССР.

К 2021 году Минобороны России запланировало получить 132 танка Т-14 и боевых машин пехоты Т-15, созданных на базе универсальной гусеничной платформы "Армата".

28.08.2018
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Страны
Россия
США
Продукция
Армата
Т-15
Т-72
Компании
Минoбороны РФ
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