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29.08.2018
Lenta.ru

В НАТО увидели подготовку России к масштабным военным действиям

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Военные учения
Военные учения.
Источник: Виталий Аньков / РИА Новости

В НАТО считают, что учения "Восток-2018" в России показывают сфокусированность на подготовке к масштабному конфликту. Об этом сообщил исполняющий обязанности представителя альянса Дилан Уайт, передает РИА Новости.

"Это вписывается в ту картину, которую мы наблюдали в течение некоторого времени: более напористая Россия, значительно увеличивающая свой оборонный бюджет и свое военное присутствие. Более того, Россия продемонстрировала готовность применить военную силу против своих соседей, например, Украины и Грузии", — отметил он.

По словам Уайта, блок будет следить за маневрами. "Мы регулярно следим за российскими учениями. То же самое мы делаем с "Востоком-2018"", — сказал он.

Представитель НАТО добавил, что "все страны имеют право тренировать свои вооруженные силы, но важно, чтобы это было осуществлено прозрачно и предсказуемо". Он также отметил, что военные атташе стран НАТО были приглашены для наблюдения за учениями, и это предложение рассматривается.

Учения "Восток-2018" пройдут с 11 по 15 сентября. Они станут крупнейшими со времен генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева: в них примут участие около 300 тысяч военнослужащих и порядка 36 тысяч единиц наземной техники. Помимо российских военнослужащих, в одном из этапов учений примут участие подразделения армий Китая и Монголии.

28.08.2018
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