По российским дорогам поедут экспериментальные бронемашины

Военной автоинспекции планируют дать право регистрировать технику, проходящую испытания

Экспериментальную военную технику выпустят на российские трассы. Речь в том числе идет о бронетранспортерах и других самоходных машинах с вооружением. Для этого Минобороны хочет наделить Военную автоинспекцию (ВАИ) правом регистрировать такие транспортные средства. Сейчас новая техника не может своим ходом передвигаться по дорогам общего пользования, чтобы добраться до полигона или госзаказчика. Ее приходится перевозить на спецтранспортерах, что значительно увеличивает расходы предприятий ОПК. Эксперты считают, что новая система позволит удешевить экспериментальные образцы военных машин, но перебрасывать такую технику нужно по согласованному заранее маршруту в сопровождении полиции.

В Минобороны "Известиям" рассказали, что ведомство разработало проект постановления правительства, разрешающий ВАИ регистрировать опытные, испытательные или первые серийные образцы военной и специальной техники.

По документу, с которым ознакомились "Известия", инспекция также сможет выдавать госномера самоходным транспортным средствам с вооружениями, которые разрабатываются для нашей армии либо для иностранных заказчиков.

Проект находится на стадии межведомственных согласований и проходит антикоррупционную экспертизу.

Сегодня Военная автомобильная инспекция уже регистрирует транспортные средства Минобороны и других силовых структур (МЧС, МВД ФСБ, ФСО, СВР, Росгвардия). Но не экспериментальную технику, так как предприятия ОПК, которые ее разрабатывают в рамках гособоронзаказа, не входят в состав ВС РФ. ГИБДД тоже не может зарегистрировать машины, так как на них не оформляются техпаспорта. Чаще всего характеристики новейшей военной техники держатся в секрете. Немаловажно и то, что экспериментальные машины оборудованы системами вооружения.

В результате опытные, испытательные или предсерийные образцы не могут передвигаться по дорогам общего пользования своим ходом. Для их перевозки должны использоваться специальные транспортеры. В армии и на заводах для этого применяют мощные тягачи с грузовыми платформами.

Для перевозки на отдаленные полигоны также используется железнодорожный, морской, речной и даже авиационный транспорт, что в итоге заметно увеличивает цену экспериментального образца, отмечается в пояснительной записке к проекту постановления.

Сейчас, например, проходят испытания БТР-87, бронемашина связи "Тигр-УС", новая модель бесшумного мотоцикла "Иж" для сил специального назначения.

Нововведение позволит предприятиям и армии сократить издержки, это уменьшит стоимость предсерийной техники, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

— В то же время военная техника, как правило, имеет большие габариты, — рассказал он "Известиям". — Поэтому ее переброска по дорогам общего пользования должна проходить в сопровождении машин ВАИ, а маршруты следования колонны надо согласовывать с местными властями. Важно, чтобы регистрацию получали действительно опытные образцы техники, а не чьи-то автомобили или изделия, представляющие опасность на дорогах.

Полномочия военных автоинспекторов в последнее время расширяются. Разработан ряд документов, позволяющих им составлять на водителей вооруженных сил протоколы об административных правонарушениях, изымать документы и проводить на месте медосвидетельствование. При задержании нарушителей им разрешат использовать штатное оружие и спецсредства.

Богдан Степовой, Александр Круглов