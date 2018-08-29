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29.08.2018
Известия.ru

"Стрелы" заточат по-новому

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ЗРК "Стрела-10"
ЗРК "Стрела-10".
Источник: РИА Новости/Виталий Тимкив

Минобороны продлило жизнь одному из самых надежных зенитных ракетных комплексов армейской ПВО

Срок службы легендарного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" будет продлен, решили в Минобороны. Для этого усовершенствуют основную ракету комплекса — 9М37М. Она получит новый вид топлива и специальную головку наведения. "Стрела-10" — самая удачная система зенитного вооружения советского времени, она отличается высокой мобильностью и проста в использовании, обладает практически бесконечным потенциалом для модернизации. По мнению экспертов, проверенная "Стрела-10" при определенной доработке ракет останется эффективным зенитным комплексом еще многие годы.

В Минобороны "Известиям" рассказали, что на заводах оборонно-промышленного комплекса будут доработаны основные ракеты комплекса "Стрела-10" — 9М333 и 9М37М. Это обойдется в 430 млн рублей.

Они получат новый вид топлива и модернизированную головку наведения, что повысит их эффективность.

Твердотопливные ракеты 9М37 зенитного типа — основные боевые элементы ЗРК "Стрела-10". Самонаводящаяся головка работает в режиме двух каналов, что позволяет обеспечивать надежный захват и поражение цели. Сначала "Стрела" использует оптическую систему наведения. Если это не дало результатов, то комплекс перепрограммируется на инфракрасный захват цели. Это дает возможность одинаково быстро и четко реагировать на уходящие и встречные цели.

Последние модификации ЗРК "Стрела-10" способны работать в автоматизированном режиме. При этом прием и обработка целеуказаний может проводиться под руководством оператора. Распознавание воздушных объектов происходит на дальности до 12 км. Для обнаружения вражеских объектов используется радиопеленгатор в автономном режиме. Атака осуществляется только по целям, находящимся в визуальном видении комплекса. Максимальная дистанция до цели с высокой вероятностью поражения равна 5 км.

"Стрела-10" отличается высокой мобильностью и легкостью подготовки к стрельбе, которая соответствует всем современным стандартам. Перевод установки из маршевого положения в боевое занимает не более 20 секунд. Ракеты готовятся к запуску за 5–10 секунд.

Зенитный ракетный комплекс был создан в 1970-е годы. "Стрела-10" предназначена для защиты подразделений танковых и мотострелковых полков. Мобильной базой является плавающий бронетранспортер МТ-ЛБ. Общая масса боевой машины — 12,3 т. Она обладает крайне низким давлением на поверхность грунта, а значит, повышенной проходимостью, может передвигаться по трассе, болоту, песку, снегу и воде. Максимальная скорость движения на грунте — до 61,5 км/ч, на плаву — до 6 км/ч.

"Стрела-10" — простой и широко распространенный в войсках комплекс, этот ЗРК после модернизации основной ракеты станет достаточно эффективным средством в современном бою, отметил военный эксперт Антон Лавров.

— "Стрела-10" — это комплекс ПВО ближнего радиуса, который используется для прикрытия сухопутных войск на марше и непосредственно на позициях, — отметил эксперт. — Его большое достоинство — это оптическая система наведения. Она позволяет скрытно вести разведку целей, не демаскируя себя излучением радара, и при этом с ее помощью можно обнаруживать малые цели, включая легкие беспилотники.

Этот ЗРК является проверенной и надежной системой и останется востребованным до принятия на вооружение комплексов нового поколения, пояснил "Известиям" бывший начальник вооружения ВС РФ генерал-полковник Анатолий Ситнов.

— Сейчас на складах находится большое количество ракет для "Стрелы-10", — рассказал эксперт. — Если ракеты правильно хранились, то им без особых затрат можно продлить сроки использования. Для этого проверку проходит твердотопливный двигатель изделия. Дальше каждая ракета разбирается, и специалисты оценивают ее техническое состояние. После этого часть ракет модернизируется: устанавливаются новые системы наведения и загружается новое топливо. Это позволяет увеличивать дальность и эффективность применения боеприпасов.

На международном военно-техническом форуме "Армия-2018" представлен российский зенитный ракетный комплекс "Сосна". Этот ЗРК — новейшая отечественная система противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. Он позиционируется как замена "Стреле-10". Основа комплекса — ракета 9М340 с комбинированной системой наведения.


Алексей Козаченко, Богдан Степовой

28.08.2018
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