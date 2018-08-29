Военный атташе посольства Британии в России посетит учения "Восток-2018"

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Посольство Великобритании в РФ получило приглашение для наблюдения за учениями "Восток-2018", сообщили РИА Новости в пресс-службе диппредставительства.

"Да. Приглашение получили, участие примем", - сказали в посольстве.

Собеседник агентства добавил, что посольство будет представлено военным атташе.

Маневры "Восток-2018" проводятся с 11 по 15 сентября и станут крупнейшим мероприятием подготовки Вооруженных сил. Учения получили международный статус. В учении примут участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также на одном из этапов - подразделения Китая и Монголии.