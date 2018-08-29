Военный атташе посольства Британии в России посетит учения "Восток-2018"
Общеотраслевая информация, Флот, Рынки и сотрудничество, Состояние и перспективы ОПК, Глобальная безопасность:
Эшелоны с военной техникой армии Китая перед началом военных учений Восток-2018.
Источник: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Посольство Великобритании в РФ получило приглашение для наблюдения за учениями "Восток-2018", сообщили РИА Новости в пресс-службе диппредставительства.
"Да. Приглашение получили, участие примем", - сказали в посольстве.
Собеседник агентства добавил, что посольство будет представлено военным атташе.
Маневры "Восток-2018" проводятся с 11 по 15 сентября и станут крупнейшим мероприятием подготовки Вооруженных сил. Учения получили международный статус. В учении примут участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также на одном из этапов - подразделения Китая и Монголии.
28.08.2018
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Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
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