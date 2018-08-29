На военную кафедру — в соседний вуз

Желающие окончить военную кафедру в вузе, где ее нет, смогут поступить в учебный центр при другом университете

Студенты всех гражданских вузов смогут получить военную специальность. У молодых людей, которые получают образование в институтах без военных кафедр, появится возможность поступить в учебные военные центры (УВЦ) при других вузах. Эксперимент стартует в Сибири, в дальнейшем его планируется расширить на всю страну. Программа рассчитана на будущих сержантов или рядовых запаса, не на офицеров. В армию выпускников призывать не будут, но они при желании смогут попасть туда, подписав по своей инициативе контракт с Минобороны. Эксперты отмечают, что новая система поможет создать глубокий резерв военных специалистов, для которого в первую очередь необходимы люди с высшим техническим образованием.

О том, что студенты гражданских вузов без военных кафедр получат возможность поступить в УВЦ другого учебного заведения, "Известиям" рассказали в Минобороны.

В Военно-инженерном институте Сибирского федерального университета (СФУ) уже действует УВЦ, где есть две военные кафедры. Они в порядке эксперимента начинают обучать не только студентов СФУ, но и других гражданских вузов.

В дальнейшем такая система получения военного образования начнет применяться по всей стране. Обучение будет проходить за счет военного ведомства.

УВЦ Военно-инженерного института СФУ имеет военные кафедры в Красноярске и Абакане (Хакасия), рассказал "Известиям" директор института Евгений Гарин. Для того чтобы поступить туда, студенту нужно написать заявление и быть годным к службе по состоянию здоровья. Желающих уже больше, чем выделено мест, отметил Евгений Гарин.

— Будущие сержанты у нас учатся два года, солдаты — полтора, — пояснил он.

В гражданских вузах студентам для посещения занятий в УВЦ выделят один учебный день в неделе. Дни военной подготовки и учебные планы будут согласовываться между конкретным вузом и УВЦ. Перед началом такого сотрудничества между гражданскими вузами и УВЦ подписывается соответствующий договор.

По окончании УВЦ студенты получают гражданские дипломы и военный билет, где указано звание и военно-учетная специальность вчерашнего студента. Они примут присягу и получат звание сержантов или рядовых запаса.

Призывать в армию их не будут, но, по желанию, они могут подписать с Минобороны контракт на три года. Спрос на военных специалистов, закончивших УВЦ, в армии есть.

Например, в УВЦ будут готовить командиров отделений мотострелковых и танковых взводов — это дефицитные специальности в армии. В первое время выпускник может рассчитывать на оклад в 20 тыс. рублей, а также выплаты на аренду жилья, надбавки за хорошую физподготовку и ряд других льгот. После трех лет службы специалист вступает в ипотечную программу Минобороны. Зарплата с каждым годом будет увеличиваться. В итоге сержант сможет получать до 70 тыс. рублей с учетом дополнительных выплат.

Выгодна такая система и регионам — если по окончании вузов молодые специалисты не уедут в Москву и другие города, а останутся служить в воинских частях и соединениях, расквартированных на территории областей и республик.

УВЦ должны обеспечить массовую подготовку кадров для Вооруженных сил. Такая система поможет насытить войска специалистами и создать глубокий мобилизационный резерв, отметил доцент РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета "Офицеров России" Александр Перенджиев.

— Вооруженные силы в последние годы сильно изменились, — отметил Александр Перенджиев. — В штатном расписании военных частей сокращается количество должностей, где нужны призывники. В Российскую армию поступает всё больше современной техники, которой должны управлять люди с хорошим образованием — желательно с высшим техническим. Специалисты, подготовленные в УВЦ, без длительных занятий смогут принять военную технику и приступить к исполнению своих непосредственных служебных обязанностей.

Военные кафедры готовят не только офицеров запаса, но и солдат (матросов) и сержантов (старшин) с 2014 года. Все программы предполагают конкурсный отбор. Куда примут студента, зависит от состояния его здоровья, результатов выполнения спортивных нормативов и успеваемости. Сроки обучения различаются: для солдат — 1,5 года, сержантов — 2 года, офицеров — 2,5 года.

Сейчас проходит реформа военных кафедр при вузах. На их базе создают учебные военные центры (УВЦ), где будут готовить как кадровых офицеров, так и военнослужащих запаса. В августе этого года президент подписал закон о замене военных кафедр на УВЦ. Он вступит в силу в феврале следующего года.

Алексей Рамм, Богдан Степовой