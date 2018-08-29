Войти
29.08.2018
Известия.ru

На военную кафедру — в соседний вуз

474
0
0
Военнослужащий-курсант ВС РФ
Военнослужащий-курсант ВС РФ.
Источник: РИА Новости/Валерий Титиевский

Желающие окончить военную кафедру в вузе, где ее нет, смогут поступить в учебный центр при другом университете

Студенты всех гражданских вузов смогут получить военную специальность. У молодых людей, которые получают образование в институтах без военных кафедр, появится возможность поступить в учебные военные центры (УВЦ) при других вузах. Эксперимент стартует в Сибири, в дальнейшем его планируется расширить на всю страну. Программа рассчитана на будущих сержантов или рядовых запаса, не на офицеров. В армию выпускников призывать не будут, но они при желании смогут попасть туда, подписав по своей инициативе контракт с Минобороны. Эксперты отмечают, что новая система поможет создать глубокий резерв военных специалистов, для которого в первую очередь необходимы люди с высшим техническим образованием.

О том, что студенты гражданских вузов без военных кафедр получат возможность поступить в УВЦ другого учебного заведения, "Известиям" рассказали в Минобороны. 

В Военно-инженерном институте Сибирского федерального университета (СФУ) уже действует УВЦ, где есть две военные кафедры. Они в порядке эксперимента начинают обучать не только студентов СФУ, но и других гражданских вузов.

В дальнейшем такая система получения военного образования начнет применяться по всей стране. Обучение будет проходить за счет военного ведомства.

УВЦ Военно-инженерного института СФУ имеет военные кафедры в Красноярске и Абакане (Хакасия), рассказал "Известиям" директор института Евгений Гарин. Для того чтобы поступить туда, студенту нужно написать заявление и быть годным к службе по состоянию здоровья. Желающих уже больше, чем выделено мест, отметил Евгений Гарин. 

— Будущие сержанты у нас учатся два года, солдаты — полтора, — пояснил он. 

В гражданских вузах студентам для посещения занятий в УВЦ выделят один учебный день в неделе. Дни военной подготовки и учебные планы будут согласовываться между конкретным вузом и УВЦ. Перед началом такого сотрудничества между гражданскими вузами и УВЦ подписывается соответствующий договор.

По окончании УВЦ студенты получают гражданские дипломы и военный билет, где указано звание и военно-учетная специальность вчерашнего студента. Они примут присягу и получат звание сержантов или рядовых запаса. 

Призывать в армию их не будут, но, по желанию, они могут подписать с Минобороны контракт на три года. Спрос на военных специалистов, закончивших УВЦ, в армии есть.

Например, в УВЦ будут готовить командиров отделений мотострелковых и танковых взводов — это дефицитные специальности в армии. В первое время выпускник может рассчитывать на оклад в 20 тыс. рублей, а также выплаты на аренду жилья, надбавки за хорошую физподготовку и ряд других льгот. После трех лет службы специалист вступает в ипотечную программу Минобороны. Зарплата с каждым годом будет увеличиваться. В итоге сержант сможет получать до 70 тыс. рублей с учетом дополнительных выплат.

Выгодна такая система и регионам — если по окончании вузов молодые специалисты не уедут в Москву и другие города, а останутся служить в воинских частях и соединениях, расквартированных на территории областей и республик.

УВЦ должны обеспечить массовую подготовку кадров для Вооруженных сил. Такая система поможет насытить войска специалистами и создать глубокий мобилизационный резерв, отметил доцент РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета "Офицеров России" Александр Перенджиев.

— Вооруженные силы в последние годы сильно изменились, — отметил Александр Перенджиев. — В штатном расписании военных частей сокращается количество должностей, где нужны призывники. В Российскую армию поступает всё больше современной техники, которой должны управлять люди с хорошим образованием — желательно с высшим техническим. Специалисты, подготовленные в УВЦ, без длительных занятий смогут принять военную технику и приступить к исполнению своих непосредственных служебных обязанностей.

Военные кафедры готовят не только офицеров запаса, но и солдат (матросов) и сержантов (старшин) с 2014 года. Все программы предполагают конкурсный отбор. Куда примут студента, зависит от состояния его здоровья, результатов выполнения спортивных нормативов и успеваемости. Сроки обучения различаются: для солдат — 1,5 года, сержантов — 2 года, офицеров — 2,5 года.

Сейчас проходит реформа военных кафедр при вузах. На их базе создают учебные военные центры (УВЦ), где будут готовить как кадровых офицеров, так и военнослужащих запаса. В августе этого года президент подписал закон о замене военных кафедр на УВЦ. Он вступит в силу в феврале следующего года.  


Алексей Рамм, Богдан Степовой

28.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Военные учения
Похожие новости
29.08.2018
Возвращение огневой мощи: возвращение армии США к тяжелой артиллерии при подготовке к войне на ближнем востоке.
29.08.2018
Путин растревожил округа: началась подготовка к "Востоку-2018"
29.08.2018
Могли бы узнать больше: чему США научились у России в Сирии
29.08.2018
Экспозиция Рязанского училища ВДВ признана самой посещаемой среди учебных заведений Минобороны на "Армии-2018"
29.08.2018
Военный атташе посольства Германии в России посетит учения "Восток-2018"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.08 16:30
  • 2
"Ростех" шокировал способностями экзоскелета будущего
  • 29.08 16:19
  • 6
Летающая броня: почему новый вертолет для ВДВ назвали боевой машиной
  • 29.08 16:14
  • 4
F-35 первым получит лазерное оружие и преобразит воздушный бой (Страница 1 из 2)
  • 29.08 16:08
  • 3
Стирлинг на солнечной тяге
  • 29.08 15:41
  • 1
Корабли ВМФ РФ могут лишиться двигателей из-за Швеции
  • 29.08 13:30
  • 20
ВДВ могут получить перспективный вертолет к 2026 году
  • 29.08 12:56
  • 6
"Нельзя оставить компанию на полное содержание государства"
  • 29.08 11:58
  • 4
Редкий танк Т-80УЕ-1: в чем его превосходство над Т-72Б3 и Т-80БВМ
  • 29.08 11:46
  • 27
В России начались испытания управляемых снарядов для зенитной самоходки
  • 29.08 11:13
  • 9
Ростех ведет исследования по гранатам с управляемым воздушным подрывом
  • 29.08 10:19
  • 37
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
  • 29.08 10:14
  • 34
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 29.08 09:04
  • 3
Минобороны показало беспилотники террористов, сбитые за три дня в ходе атак на Хмеймим
  • 29.08 08:40
  • 1
Медвежьи когти: ракеты Х-101 подарят Ту-95МСМ вторую молодость
  • 29.08 07:54
  • 1
Могли бы узнать больше: чему США научились у России в Сирии