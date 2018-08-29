Войти
29.08.2018
ИноСМИ

Россия проведет крупнейшие военные учения

408
0
0
Владимир Путин на учениях в Восточном военном округе
Владимир Путин на учениях в Восточном военном округе.
Источник: © РИА Новости, Алексей Никольский

Россия проведет в сентябре крупнейшие за почти сорок лет военные учения, заявил во вторник российским информационным агентствам министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает Arab News.

Учения "Восток-2018" пройдут в Центральном и Восточном военных округах России и в них примут участие почти 300 тысяч военнослужащих, более 1000 летательных аппаратов, Северный и Тихоокеанский флоты, полностью задействованы ВДВ. "Это будут крупнейшие военные учения с 1981 года", - подчеркнул Шойгу.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

28.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
ТОФ
Похожие новости
29.08.2018
Путин растревожил округа: началась подготовка к "Востоку-2018"
29.08.2018
Шойгу: в сентябре в РФ пройдут самые масштабные маневры с 1981 года
29.08.2018
Почти 300 тысяч военных привлекут на учения "Восток-2018"
24.08.2018
Глава Генштаба ВС РФ проводит инспекцию Восточного военного округа
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.08 16:30
  • 2
"Ростех" шокировал способностями экзоскелета будущего
  • 29.08 16:19
  • 6
Летающая броня: почему новый вертолет для ВДВ назвали боевой машиной
  • 29.08 16:14
  • 4
F-35 первым получит лазерное оружие и преобразит воздушный бой (Страница 1 из 2)
  • 29.08 16:08
  • 3
Стирлинг на солнечной тяге
  • 29.08 15:41
  • 1
Корабли ВМФ РФ могут лишиться двигателей из-за Швеции
  • 29.08 13:30
  • 20
ВДВ могут получить перспективный вертолет к 2026 году
  • 29.08 12:56
  • 6
"Нельзя оставить компанию на полное содержание государства"
  • 29.08 11:58
  • 4
Редкий танк Т-80УЕ-1: в чем его превосходство над Т-72Б3 и Т-80БВМ
  • 29.08 11:46
  • 27
В России начались испытания управляемых снарядов для зенитной самоходки
  • 29.08 11:13
  • 9
Ростех ведет исследования по гранатам с управляемым воздушным подрывом
  • 29.08 10:19
  • 37
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
  • 29.08 10:14
  • 34
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 29.08 09:04
  • 3
Минобороны показало беспилотники террористов, сбитые за три дня в ходе атак на Хмеймим
  • 29.08 08:40
  • 1
Медвежьи когти: ракеты Х-101 подарят Ту-95МСМ вторую молодость
  • 29.08 07:54
  • 1
Могли бы узнать больше: чему США научились у России в Сирии