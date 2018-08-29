Россия проведет крупнейшие военные учения
Владимир Путин на учениях в Восточном военном округе.
Источник: © РИА Новости, Алексей Никольский
Россия проведет в сентябре крупнейшие за почти сорок лет военные учения, заявил во вторник российским информационным агентствам министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает Arab News.
Учения "Восток-2018" пройдут в Центральном и Восточном военных округах России и в них примут участие почти 300 тысяч военнослужащих, более 1000 летательных аппаратов, Северный и Тихоокеанский флоты, полностью задействованы ВДВ. "Это будут крупнейшие военные учения с 1981 года", - подчеркнул Шойгу.
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28.08.2018
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Права на данный материал
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