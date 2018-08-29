Войти
29.08.2018
Известия.ru

Китай построил четвертую линию для сборки истребителей J-20

563
0
0
Китайский истребитель "Цзянь-20" (J-20),
Китайский истребитель пятого поколения "Цзянь-20" (J-20),.
Источник: Xinhua/Li Gang

Китай построил четвертую сборочную линию по производству истребителей пятого поколения J-20.

Как сообщает портал Sina, в случае запуска производства на полную мощность КНР сможет производить до 40 таких самолетов ежегодно.

По некоторым данным, после перевооружения китайских ВВС истребителями пятого поколения следующей страной – получателем J-20 может стать Пакистан.

Сейчас на вооружение в мире принимаются истребители пятого поколения. Кроме китайского J-20 это американские F-22 Raptor, F-35A/B. Российские истребители пятого поколения Су-57 сейчас проходят испытания. Их поставки по контракту с Минобороны ожидаются уже в 2019 году.

Вместе с тем уже известны некоторые характеристики машин следующей генерации. В июне депутат Госдумы Владимир Гутенев рассказал, что российский истребитель шестого поколения получит искусственный интеллект и сможет действовать в беспилотном режиме.

 

28.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Пакистан
Россия
США
Продукция
F-22
J-20
ПАК ФА
Персоны
Гутенёв Владимир
Проекты
AI
Похожие новости
09.07.2018
Раскрыты характеристики российского истребителя поколения 6++
20.02.2017
Авиации держав на перепутье (Echo24, Чехия)
17.12.2015
Истребитель шестого поколения разорит США
19.05.2015
Что защитит наше небо от «хищников»
20.10.2014
Истребитель оборонного бюджета
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.08 17:25
  • 7
Летающая броня: почему новый вертолет для ВДВ назвали боевой машиной
  • 29.08 16:30
  • 2
"Ростех" шокировал способностями экзоскелета будущего
  • 29.08 16:14
  • 4
F-35 первым получит лазерное оружие и преобразит воздушный бой (Страница 1 из 2)
  • 29.08 16:08
  • 3
Стирлинг на солнечной тяге
  • 29.08 15:41
  • 1
Корабли ВМФ РФ могут лишиться двигателей из-за Швеции
  • 29.08 13:30
  • 20
ВДВ могут получить перспективный вертолет к 2026 году
  • 29.08 12:56
  • 6
"Нельзя оставить компанию на полное содержание государства"
  • 29.08 11:58
  • 4
Редкий танк Т-80УЕ-1: в чем его превосходство над Т-72Б3 и Т-80БВМ
  • 29.08 11:46
  • 27
В России начались испытания управляемых снарядов для зенитной самоходки
  • 29.08 11:13
  • 9
Ростех ведет исследования по гранатам с управляемым воздушным подрывом
  • 29.08 10:19
  • 37
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
  • 29.08 10:14
  • 34
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 29.08 09:04
  • 3
Минобороны показало беспилотники террористов, сбитые за три дня в ходе атак на Хмеймим
  • 29.08 08:40
  • 1
Медвежьи когти: ракеты Х-101 подарят Ту-95МСМ вторую молодость
  • 29.08 07:54
  • 1
Могли бы узнать больше: чему США научились у России в Сирии