НАТО ожидает, что учения "Восток-2018" будут прозрачны и предсказуемы

БРЮССЕЛЬ, 28 авг - РИА Новости. НАТО будет следить за крупными учениями "Восток-2018" в РФ, считает, они демонстрируют сфокусированность на подготовке сил к масштабному конфликту, заявил РИА Новости исполняющий обязанности представителя альянса Дилан Уйат.

Маневры "Восток-2018" проводятся с 11 по 15 сентября и станут крупнейшим мероприятием подготовки Вооруженных сил. Учения получили международный статус. В учении примут участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также на одном из этапов - подразделения Китая и Монголии.

"Все страны имеют право тренировать свои вооруженные силы, но важно, чтобы это было осуществлено прозрачно и предсказуемо", - сказал собеседник агентства, реагируя на объявленные российской стороной учения.

"Россия и НАТО провели друг для друга брифинги по военным учениям на заседании Совета Россия-НАТО в мае. В ходе этой встречи Россия проинформировала об учениях "Восток-2018" и отметила, что они будут больше, чем "Восток-2014". Мы регулярно следим за российскими учениями. То же самое мы делаем с "Востоком-2018", - сказал он.

По мнению альянса, "Восток" демонстрирует сфокусированность учений на подготовке к масштабному конфликту". "Это вписывается в ту картину, которую мы наблюдали в течение некоторого времени: более напористая Россия, значительно увеличивающая свой оборонный бюджет и свое военное присутствие. Более того, Россия продемонстрировала готовность применить военную силу против своих соседей, например, Украины и Грузии", - заявил представитель пресс-службы альянса.

Он также сообщил, что военные атташе страна альянса в Москве были приглашены для добровольного наблюдения за учениями, и "данное предложение рассматривается".

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Президент РФ Владимир Путин, говоря ранее об обвинениях в адрес России в агрессивном поведении, заметил, что все это "разговор в пользу бедных". Путин подчеркнул, что активность военной авиации стран НАТО в Балтийском море значительно выше российской. Он также напомнил, что США тратят на оборону больше, чем все страны мира.