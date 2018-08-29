Песков объяснил участие Китая в учениях "Восток-2018"

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Участие китайских военнослужащих во внутренних российских военных учениях свидетельствует о расширении взаимодействия двух государств во всех сферах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это говорит о расширении взаимодействия во всех сферах двух союзников", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о причинах участия военных КНР во внутренних российских учениях.

Маневры "Восток-2018" проводятся с 11 по 15 сентября и станут крупнейшим мероприятием подготовки Вооруженных сил. Маневры получили международный статус. В учении примут участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также на одном из этапов - подразделения Китая и Монголии.