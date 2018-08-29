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29.08.2018
ТАСС

Источник: разработчик комплектующих спутников "Ресурс-П" будет зависим от импорта два года

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Ресурс-П
Космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П».
Источник: ГНПРКЦ “ЦСКБ-Прогресс”

Космический комплекс используется для контроля за экологической обстановкой, а также создания кадастровых планов, топографических и навигационных карт

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Филиал РКЦ "Прогресс" компания "Оптэкс", российский производитель комплектующих для спутников "Ресурс-П", еще минимум два года будет зависима от импортных комплектующих для своей продукции. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Тема импортозамещения развивается, в этом направлении "Оптэкс" работает. Думаю, что в течение двух-трех лет у предприятия компонентная база станет отечественной", - сказал он.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Данные, получаемые космическим комплексом "Ресурс-П", используются для контроля загрязнения и деградации окружающей среды, мониторинга водоохранных и заповедных районов, информационного обеспечения поиска месторождений полезных ископаемых, оценки ледовой обстановки, мониторинга чрезвычайных ситуаций, создания кадастровых планов, топографических и навигационных карт.

Ранее сообщалось, что запуски российских спутников дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 и №5 планируются на 2019 и 2020 годы. Спутники с номерами 1, 2 и 3 были отправлены в космос в 2013, 2014 и 2016 годах.

28.08.2018
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Страны
Россия
Проекты
2020-й год
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