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29.08.2018
ТАСС

Ученые НПО автоматики предложили усовершенствовать систему управления для "Союза-5"

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РН "Союз-5"
Рисунок ракеты-носителя среднего класса "Союз-5".
Источник: https://twitter.com/Rogozin

На предприятии пояснили, что речь идет о включении в состав бортовой центрально-вычислительной машины приемника спутниковой навигации вместо отдельного прибора с аналогичными функциями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Ученые НПО автоматики (НПОА, предприятие Роскосмоса, Екатеринбург) предложили усовершенствовать проектируемую систему управления для перспективной российской ракеты-носителя "Союз-5" и включить в состав бортовой центрально-вычислительной машины (ЦВМ) приемник спутниковой навигации вместо отдельного прибора с аналогичными функциями. Об этом сообщил во вторник ТАСС ведущий конструктор НПОА, председатель комитета по молодежной политике Свердловского регионального отделения Союза машиностроителей России Михаил Дегтярев.

"Мы предлагаем включить приемник спутниковой навигации в состав бортовой ЦВМ, по сути "мозг" ракеты-носителя. Это позволит сократить массу бортовой аппаратуры, снизить стоимость и повысить качество системы управления. Также мы готовы взять на себя разработку смежных систем, обеспечивающих подготовку ракеты к старту. Это уменьшит количество связей с внешними системами и обеспечит качество и надежность пускового комплекса в целом", - сказал Дегтярев.

Ранее сообщалось, что предприятие начало готовить эскизный проект ракеты-носителя "Союз-5" летом 2017 года. По словам заместителя генерального директора по ракетно-космической тематике НПОА Льва Бельского, по габаритно-массовым характеристикам их бортовая аппаратура системы управления предпочтительнее.

"Масса бортовой аппаратуры второй ступени ракеты-носителя "Союз-5" в эскизном проекте НПОА на 35 килограмм легче требований технического задания. Достоинства такого варианта подкреплены достигнутым уровнем конструктивного и технологического совершенства. С учетом предложенных нами изменений это позволит вывести на орбиту на 37 килограмм больше полезного груза", - приводит пресс-служба предприятия слова Бельского, который отметил, что приблизительная стоимость доставки на орбиту килограмма груза составляет примерно 680 тыс. рублей, что позволит сэкономить по 25 млн рублей при каждом пуске.

Ракету-носитель среднего класса "Союз-5" разрабатывает Ракетно-космическая корпорация "Энергия". Она сможет использоваться для выведения разрабатываемого пилотируемого корабля "Федерация" на низкую околоземную орбиту.

НПО автоматики им. академика Семихатова - одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, автоматизации технологических процессов в промышленности. НПОА является разработчиком системы управления для семейства ракет-носителей "Союз-2" и системы аварийной защиты двигателя первой ступени "Союз-2-1в".

28.08.2018
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Страны
Россия
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Роскосмос
СМР
Энергия РКК
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