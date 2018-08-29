Россия и ООН проведут Конференцию по космической политике

Мероприятие пройдет 11-13 сентября в Москве

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Первая Конференция ООН по космическому праву и космической политике пройдет в Москве в сентябре 2018 года.

Правительство РФ приняло предложение МИД и Роскосмоса о проведении Россией и ООН такого форума, говорится в распоряжении кабинета министров, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Внешнеполитическому ведомству поручено заняться организационно-правовыми вопросами подготовки и проведения конференции, а также обеспечить "выдачу в установленном порядке виз участникам конференции без взимания сборов за их выдачу". Также на МВД и ФСБ возложена задача "оказывать содействие в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в местах проведения мероприятий конференции".

В документе уточняется, что конференция будет проходить 11-13 сентября. "Целями конференции являются повышение уровня знаний о правовых основах осуществления космической деятельности и, соответственно, содействие развитию космической деятельности", - говорится в документе.

"Будут рассмотрены вопросы, имеющие отношение к правовым и политическим аспектам и факторам деятельности в космическом пространстве, прогрессивному развитию международного космического права, повышению уровня осведомленности общественности о существующих и возможных вызовах и угрозах в области космической деятельности, а также к реализации и координации международного сотрудничества в сферах, связанных с космосом, в соответствии с повесткой дня в области устойчивою развития на период до 2030 года", - отмечено в документе.