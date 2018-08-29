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29.08.2018
ТАСС

Перспективная российская глобальная система спутниковой связи получит защиту от хакеров

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В офисе компании Российские космические системы
В офисе компании Российские космические системы.
Источник: © Фото : АО "Российские космические системы"

Вся информация пользователей новой системы будет надежно защищена от потенциального вмешательства с использованием технологии шифрования

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Перспективная российская многофункциональная спутниковая система связи, разрабатываемая холдингом "Российские космические системы" (РКС), будет защищена от хакерских атак и космического мусора, сообщили во вторник в пресс-службе РКС.

"Ученые и инженеры холдинга РКС в рамках работы над перспективной российской низкоорбитальной многофункциональной спутниковой системой связи разработали и запатентовали ряд решений, позволяющих существенно повысить ее надежность по сравнению с иностранными аналогами. Российская система будет защищена от хакерских атак, сможет продолжительное время работать в автономном режиме и сохранять работоспособность при множественном выходе спутников из строя", - сказали в пресс-службе.

Вся информация пользователей новой системы будет надежно защищена от потенциального вмешательства с использованием технологии шифрования. Для защиты информации в абонентской радиолинии специалистами холдинга разработан алгоритм, позволяющий усилить существующие в сетях подвижной связи алгоритмы аутентификации и шифрования.

Кроме защиты от хакеров, в РКС предусмотрели возможность массового выхода из строя спутников. "Это может произойти из-за вспышки на Солнце или при столкновениях с другими объектами, например, космическим мусором. Решение этой задачи специалисты РКС предложили на уровне архитектуры перспективной системы, маршрутизаторы космических аппаратов позволят направлять информационные потоки в обход вышедших из строя аппаратов и оптимально перераспределять трафик. Благодаря такой архитектуре она сможет работать даже при выходе из строя более 50% спутников", - отметили в холдинге.

О программе "Сфера"

О программе "Сфера" 7 июня в ходе "Прямой линии" сообщил президент РФ Владимир Путин. Тогда он рассказал, что Россия в ближайшие несколько лет планирует запустить более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли.

Позже генеральный директор холдинга "Российские космические системы" (РКС) Андрей Тюлин рассказал ТАСС, что первые шесть спутников связи и дистанционного зондирования Земли программы "Сфера" планируется запустить через три года, а глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что развертывание "Сферы" должно произойти в 2022 году. Спутники для программы планируется делать не в рамках опытно-конструкторских разработок, а производить серийно, что позволит понизить цену и повысить качество.

Тюлин отмечал, что эта программа выросла из проекта спутниковой системы связи РКС "Эфир", в которую первоначально должны были войти 288 космических аппаратов, теперь она станет подсистемой "Сферы", отвечающей за организацию подвижной связи и интернета вещей.

Позже стало известно, что спутники "Сферы" будут запускать в ходе кластерных стартов на тяжелых ракетах "Ангара-А5", на что потребуется не менее 25 носителей. В системе "Сфера" будут использоваться малые спутники на низких орбитах. Космические аппараты системы обеспечат подвижную связь и оптическое наблюдение в режиме реального времени в любой точке Земли.

Реализация проекта "Эфир" предполагала формирование консорциума с участием предприятий ракетно-космической отрасли, представителей телеком-индустрии и инвестиционных фондов и компаний. Создание "Эфира" предусмотрено программой "Цифровая экономика РФ", в частности, на систему предполагалось выделить 299 млрд рублей из внебюджетных источников.

Рогозин сообщил, что президент РФ Владимир Путин поддержал создание отдельной федеральной целевой программы по проекту "Сфера". Позже он отметил, что финансирования программы будет выбрана либо целевая программа, либо некая система со сформированной нормативно-правовой базой для оказания поддержки через льготы частным компаниям, чтобы они пришли в проект. Рогозин сообщил тогда, что Роскосмосу важно реализовать программу "Сфера" не за государственные средства. При этом он отметил, что примерно в конце октября будет сформирован проект государственных подходов к организации работы по "Сфере".

28.08.2018
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