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29.08.2018
ТАСС

Авиагруппа "Русские витязи" впервые продемонстрирует в Пскове фигуры высшего пилотажа

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Пилотажная группа "Русские Витязи"
Пилотажная группа "Русские Витязи".
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Выступление состоится в рамках армейского праздника "В зоне особого внимания", который пройдет 2 сентября

ПСКОВ, 28 августа. /ТАСС/. Экипажи истребителей Су-30СМ из состава авиационной группы "Русские витязи" впервые выступит в Пскове в рамках армейского праздника "В зоне особого внимания". Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Военнослужащие псковского территориального гарнизона и Западного военного округа 2 сентября на полигоне Завеличье проведут армейский праздник "В зоне особого внимания", посвященный Дню Российской гвардии и годовщине формирования псковской воздушно-десантной дивизии.

"В рамках армейского праздника авиагруппа "Русские витязи" выступит впервые в Пскове, экипажи истребителей Су-30СМ из состава авиационной группы продемонстрируют фигуры высшего пилотажа", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе ЗВО также добавили, что гости праздника смогут увидеть обширную выставку современных образцов вооружения и военной техники. "Среди них будут представлены боевые машины десанта, пехоты, бронетранспортеры, танки, вооружение подразделений специального назначения и разведки, а также форма одежды, экипировка и обмундирование. Желающие смогут выполнить нормативы по разборке и сборке автомата АК-74М и совершить выстрел из снайперской винтовки", - уточнили в округе.

В ходе армейского праздника разведчики проведут показательные выступления с приемами армейского рукопашного боя, а мотострелковые подразделения продемонстрируют элемент городского боя. На интерактивных площадках военнослужащие познакомят зрителей с историей российской гвардии, воздушно-десантных войск и псковской воздушно- десантной дивизии.

"На протяжении всего праздника будет работать мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, специалисты которого расскажут интересующимся о вакантных воинских должностях в соединениях и воинских частях, требованиях к кандидатам, необходимых документах для прохождения отбора", - добавили в округе.

28.08.2018
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