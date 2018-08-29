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29.08.2018
ТАСС

Минобороны РФ расширит перечень охраняемых при перевозке военных грузов

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Танки Т-14 "Армата"
Танки Т-14 "Армата" во время транспортировки их на полигон в Алабино.
Источник: military-informant.com

В новом приказе в перечень добавляются: "военная техника без установленного на ней вооружения" и "боеприпасы, направляемые для уничтожения или утилизации"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Министерство обороны РФ планирует расширить перечень охраняемых караулами военных грузов при перевозке различным транспортом, включая морской, железнодорожный и авиационный. Соответствующий проект приказа главы ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас в перечень охраняемых военных грузов входят: взрывчатка; пусковые установки ракетных, зенитных ракетных и противотанковых комплексов, артиллерийское, зенитное артиллерийское, стрелковое вооружение, гранатометы, огнеметы; военная техника с установленным вооружением; материальные средства, имеющие гриф секретности; лазерные и ионизирующие источники излучений; опасные грузы, подлежащие сопровождению специалистами.

В новом приказе в перечень добавляются: "военная техника без установленного на ней вооружения" и "боеприпасы, направляемые для уничтожения или утилизации". Пункт "материальные средства, имеющие гриф секретности" меняется на "носители сведений, составляющих государственную тайну".

28.08.2018
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Страны
Россия
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Минoбороны РФ
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