Война с размахом: сколько Украина потратит на оборону

Турчинов назвал размер военного бюджета Украины на 2019 год‍

В 2019 году Украина выделит более $7 млрд на оборонные расходы - сумму, превышающую 5% ВВП страны. Военные расходы Киева растут с каждым годом, при этом "оборонка" - одна из самых коррумпированных областей в стране.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что в будущем году военный бюджет страны составит около 200 млрд гривен (более $7 млрд). Слова секретаря приводятся на сайте СНБО.

По прогнозам украинского правительства, ВВП страны в 2019 году составит 3 946 млрд гривен (около $141,2 млрд).

"Финансирование сектора безопасности и обороны Украины, которое должно быть не менее 5% от ВВП, составит около 200 млрд гривен", - отметил Турчинов.

Данные средства должны пойти на разработку и закупку современного высокоточного ракетного вооружения, военной техники и на улучшение возможностей авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также подчеркивается, что часть этих денег пойдет на усиление кибербезопасности страны.

Кроме того, Украина может добавить к своему оборонному бюджету еще $250 млн. Выделение этих денег на укрепление обороноспособности предусмотрено оборонным бюджетом США, который был утвержден американским сенатом в начале августа этого года. Решение о выделении средств Украине одобрили 87 сенаторов, десять проголосовали против, еще трое воздержались.

По словам начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, на Украине уже решили, на что будут потрачены эти деньги. "Эту помощь мы получим в следующем году. Мы имеем соответствующие перечни. Речь идет о наращивании возможностей противовоздушной обороны, современных средствах радиоэлектронной борьбы, сфере медицинской помощи, а также других направлениях", - заявил он.

Украинские расходы на оборону увеличиваются с каждым годом. При этом доля этих расходов относительно ВВП страны даже больше, чем в США.

Так, среди стран-членов НАТО только пять тратят на оборону 2% от ВВП или больше: Польша (2%), Великобритания и Эстония (по 2,1%), Греция (2,4%) и США (3,5%).

На Украине же о необходимости перешагнуть планку в 5% от ВВП говорят с 2015 года. Впрочем в 2016 году военный бюджет был утвержден в размере лишь 55,5 млрд гривен (2,45% ВВП). Однако уже на следующий год бюджет составил 129,3 млрд гривен (5,2% ВВП).

После пожара на арсенале в Балаклее из резервного фонда государственного бюджета Украины было выделено еще 200 млн гривен на обновление живучести военных складов и арсеналов вооруженных сил Украины, а 11 октября 2017 - еще 100 млн гривен.

В 2018 году оборонный бюджет Украины составил уже 165 млрд гривен. Как отмечал Турчинов, анонсируя бюджет, эти средства должны были быть потрачены на увеличение должностных окладов и окладов по воинскому званию. "Оборонный бюджет должен обеспечить финансирование приоритетных задач, укрепления обороноспособности и безопасности страны", - говорил он.

Пока Украина тратит все больше бюджетных денег на оборону, помощь западных стран Киеву, напротив, сокращается.

Так, в прошлом году сенат США утверждал военную помощь Украине в размере $350 млн - на $100 млн больше, чем в текущем году. Всего же с 2014 года США предоставили Украине помощь в сфере безопасности в размере $1 млрд.

При этом в украинской армии процветает коррупция. В прошлом месяце стало известно о масштабных хищениях дизельного топлива на военном складе в Одессе, где была выявлена недостача дизеля различных марок общим объемом в 204 тонны. По предварительным оценкам, сумма убытков только от этого эпизода составляет более 6 млн гривен.

Как отмечал военный эксперт Олег Жданов в интервью украинскому каналу NewsOne, взрывы на учебных полигонах, пожары на складах оружия - это все звенья одной цепи сокрытия воровства и коррупции в армии и полный непрофессионализм высшего состава военного ведомства.

"Я сильно сомневаюсь, что дело дойдет до суда и будут названы фамилии виновников. Потому что у нас в государстве сложилась система круговой поруки. Понятно, что ребята крали не только для себя и не сами придумали эти схемы воровства топлива", - говорил эксперт.

Отдел "Армия"