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29.08.2018
Газета.ru

Томагавки наготове: чем США ударят по Сирии

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Источник: gazeta.ru

В Минобороны сообщили о подготовке США ударов по Сирии

В Минобороны РФ предупредили о подготовке провокации с использованием отравляющих веществ в Сирии. По данным военного ведомства, в ответ на применение химического оружия США планируют нанести мощный ракетный удар по важным государственным и военным объектам этой ближневосточной страны.

США ударными темпами создают группировки носителей крылатых ракет морского и воздушного базирования в Ближневосточном регионе, сообщило Минобороны РФ. 25 августа в Средиземное море вошел американский эсминец "Росс" (типа "Арли Бёрк"), который несет на борту 28 ракет морского базирования "Томагавк".

Ранее в Персидский залив зашел американский эсминец "Салливанс" с 56 крылатыми ракетами морского базирования (КРМБ) на борту. В зоне их досягаемости находится практически вся территория Сирии.

На авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре также совершил перелет стратегический бомбардировщик ВВС США В-1В "Лансер" с 24 крылатыми ракетами AGM-158 JASSM класса "воздух - земля". AGM-158 - высокоточная крылатая ракета, предназначенная для поражения важных, высокозащищенных стационарных и перемещаемых целей в любых метеоусловиях и в любое время суток.

Вместе с тем группировка американских ВВС в странах Персидского залива, где находятся авиабазы США, в короткие сроки может быть усилена в разы.

Данных о наличии и типе атомных подводных лодок ВМС США в морях, прилегающих к Сирии, пока не поступало. Между тем там могут быть развернуты подлодки типа SSGN-726 "Огайо", каждая из которых несет по 156 "Томагавков".

Неясно, будут ли ВВС Великобритании и Франции принимать участие в возможном авиаударе. По всей видимости, если такое и произойдет, то наряд сил и средств со стороны Соединенного Королевства и Франции будет ограничен несколькими самолетами, а сам удар по объектам Башара Асада будет нанесен ракетами типа "Скальп" и "Шторм Шэдоу" ("SCALP" и "Storm Shadow").

Самые главные вопросы на сегодня - будет ли принимать участие в отражении ракетного удара российская группировка в Сирии и предполагается ли нанесение ударов со стороны российских войск по американским носителям высокоточного оружия.

Судя по отсутствию официальных заявлений со стороны первых лиц российского государства, ВС России, как и в предыдущие два раза, не будут принимать никакого активного участия в предстоящих событиях и ограничатся действиями всех сил и средств разведки.

Можно предположить, что, как и в апреле 2018 года, между США и Россией будут достигнуты договоренности о том, что подразделения и части группировки российских войск в Сирии под ракетные удары западной коалиции не попадут.

Что касается ПВО и ВВС вооруженных сил Сирии, то им в третий раз предстоит отражать ракетные удары самого современного противника. "При этом следует учесть, что американцы воюют изобретательно и никогда не пользуются раз и навсегда заготовленными шаблонами боевых действий", - поясняет "Газете.Ru" экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Валерий Запаренко.

По словам военачальника, у американцев могут быть заготовлены совершенно новые тактические приемы против Башара Асада. Думать, что и на этот раз США планируют действовать точно так же, как при предыдущих атаках, было бы весьма наивным, отмечает Запаренко.

"Насколько результативными будут действия авиации и зенитных ракетных войск Сирии по отражению гипотетических ударов западной коалиции, сказать трудно", - говорит заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По его мнению, пока ясно только одно - с апреля 2018 года сирийскими командирами максимально изучен опыт боевого применения противником крылатых ракет различного типа, боевые расчеты прошли необходимое обучение и цикл тренировок, а на самых "угрожаемых" направлениях были развернуты дополнительные силы и средства ПВО.

Наиболее современные зенитные ракетные системы, которыми располагают на сегодня вооруженные силы Сирии, - "Бук-М2" и Панцирь-С1", напоминает Константин Макиенко.

Можно предполагать, что даже при самом неблагоприятном развитии событий часть крылатых ракет воздушного и морского базирования все же будет сбита.

В этом случае Россия вновь может получить технологические "подарки" от Соединенных Штатов и их союзников, поскольку полного уничтожения воздушных объектов в случае их поражения зенитными управляемыми ракетами и огнем малокалиберной зенитной артиллерии все же не происходит. И обломки американских изделий вновь попадут в руки российских специалистов.

При этом нет достаточных оснований полагать, что ВВС и ПВО Сирии сумеют с высокой эффективностью отразить удар воздушного противника. Те силы и средства, которыми располагает Башар Асад, недостаточны для надежной противовоздушной обороны Сирии. Однако действия правительственных войск были бы значительно эффективнее, если бы они могли нанести удары не по ракетам, а по их носителям и авиационным базам противника. Но пока такой возможности у Башара Асада нет.

Тем временем подготовка ВВС и ВМС США к нанесению ударов за последние часы резко интенсифицировалась.

"Данные приготовления являются новым подтверждением намерений США воспользоваться инсценировкой боевиков "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в России - прим. "Газета.Ru") при активном участии британских спецслужб с якобы применением в провинции Идлиб "химического оружия" сирийскими правительственными силами", - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.


Михаил Ходаренок

27.08.2018
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Великобритания
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96К6 Панцирь-С1
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