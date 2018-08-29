Холостой выстрел: в США назвали бесполезными танки "Армата"

National Interest: "Армата" оказалась бесполезной для российской армии

Вооруженные силы России доминируют на постсоветском пространстве, а потому несколько новейших танков, которые в скором времени поступят в распоряжение Москвы, особой роли в повышении обороноспособности страны не сыграют. К такому выводу пришли американские эксперты, анализируя увиденное на международном форуме "Армия-2018".

Россия постепенно начинает принимать на вооружение широко разрекламированную новую технику, пишет эксперт Дэйв Маджумдар в статье для журнала The National Interest. Издание утверждает, что эта модернизация носит точечный характер: пока что в российской армии "принципиально ничего не изменилось".

В качестве примера автор материала приводит принятие на вооружение танков Т-14 "Армата", которые, по общепризнанному мнению, являются одним из главных достижений российской оборонной промышленности за последние годы.

В беседе с "Газетой.Ru" главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник запаса, экс-командир танкового батальона Виктор Мураховский сразу указал на ошибку, допущенную Маджумдаром:

"Вот с этого места уважаемого господина эксперта The National Interest сразу надо править. Танк Т-14 "Армата" на вооружение российской армии еще не принят, эта боевая машина находится на одном из этапов государственных испытаний и опытно-войсковой эксплуатации", - пояснил эксперт.

The National Interest полагает, что Т-14 и T-90M в ближайшие годы будут поступать военным в ограниченном количестве. Так что основой бронетанковых сил России, по версии издания, останется танк T-72Б3 и другие "обновленные версии существующих машин".

"Для начала напомню экспертам из National Interest, что и Т-90М тоже пока не принят на вооружение, и так же, как и "Армата", находится на этапе опытно-войсковой эксплуатации, и это обычная для нас практика", - подчеркнул Виктор Мураховский. По его словам, в свое время танк Т-64 был произведен в количестве несколько тысяч единиц еще до принятия его на вооружение. И он несколько лет находился на опытно-войсковой эксплуатации.

Что касается Т-14, Т-15 и бронированной ремонтно-эвакуационной машины на базе "Арматы", сейчас в войсках порядка 30 единиц этих боевых машин, и они интенсивно эксплуатируются, выполняя программу самых разнообразных испытаний. "И танки в полном комплекте, и отдельные узлы, и вооружение, и средства связи - испытывается все", - подчеркивает Мураховский.

"России не нужно огромное количество машин, таких как "Армата", чтобы доминировать над своими соседями на постсоветском пространстве", - отмечает в своей статье Дэйв Маджумдар.

"Да слава Богу, что пока не Дэйв Маджумдар и не журнал The National Interest определяет военно-техническую политику Российской Федерации. Такие они там специалисты, что прямо диву даешься, - подчеркнул Виктор Мураховский, - куда там до этого уровня вице-премьеру Юрию Борисову и начальнику Генерального штаба Валерию Герасимову".

"Вот нам только и остается, что прислушаться к мнению этого издания", - иронизирует Мураховский. По словам специалиста, войсковая эксплуатация позволяет выявить не какие-то конструктивные дефекты, а устранить недоработки, которые объективно возникают на этом этапе жизненного цикла изделия. При этом повышаются и боевые возможности, и эксплуатационные характеристики танка.

Что касается потребности Вооруженных сил России в боевых машинах подобного образца, считает эксперт, то она только возрастает, поскольку на западных границах России развертываются бронетанковые соединения государств-участников НАТО. И наш ответ в этой обстановке должен быть адекватен степени создаваемых угроз.

Ранее другой американский эксперт, Джозеф Тревитик, писал в статье для The Drive о том, что сам по себе российский танк Т-14 не представляет большой ценности.

В беседе с "Газетой.Ru" один из ведущих отечественных экспертов в сфере бронетанкового вооружения Михаил Барятинский охарактеризовал заявление Тревитика как "явный перегиб". "Так и про любой их танк можно сказать. К примеру, уж как только не носились на Западе с танками Леопард 2, а оказалось, что в ходе боевых действий они горят не хуже других машин. "Неубиваемых" танков не бывает в принципе", - пояснил эксперт.

По его словам, у танка, как и любого другого образца вооружения и военной техники, есть сильные и слабые стороны. Проверить истинную цену танку Т-14 "Армата" можно только в ходе крупномасштабного военного конфликта.

"Заключения и выводы, подобные оценкам Джозефа Тревитика, делаются явно не от большого ума", - заключает Михаил Барятинский. По его словам, серьезные эксперты таких вещей не высказывают.

В некоторых источниках сообщается, что с демонстрацией новинки российского ВПК на форуме "Армия-2018" возникла курьезная ситуация. Организаторы мероприятия запретили посетителям дотрагиваться до новейшего танка.

Новейшую боевую бронированную машину огородили столбиками, к ней никого не подпускали, хотя к другим экспонатам выставки доступ был открыт. Подобная забота о Т-14 вызвала много вопросов. Некоторые издания задавались вопросом: если "Армату" можно запросто повредить голыми руками, то даже страшно предположить, что с ней станет во время использования в боевых условиях.

"Никакого вреда посетители выставки танку Т-14 и тяжелой БМП Т-15 нанести не смогли бы даже при самых больших усилиях", - пояснил высокопоставленный источник в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, предприятие-разработчик представило на форум "Армия-2018" опытный образец, находящийся в настоящее время на этапе испытаний. С точки зрения защиты государственной тайны подобные меры, как ограждение танка на выставке, абсолютно оправданны. Но к подобным вопросам разработчик отношения не имеет, добавил специалист, это находится в компетенции организаторов выставки.

"А вы что хотите, чтобы мы открыли люки боевой машины и допустили всех желающих до съемок механизмов и устройств нашего перспективного танка? Чтобы потом весь интернет был переполнен этими фотографиями?" - возмутился источник "Газеты.Ru" в российском ОПК.

Свою точку зрения на этот счет высказал и главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. Специалист, соглашаясь с тем, что еще рановато подпускать к Т-14, Т-15 и другим перспективным ББМ рядовых посетителей выставки, отмечает, что "когда техника не облеплена людьми, можно сделать очень хорошие снимки нашего вооружения, способствующие продвижению российского вооружения на внешних рынках". По его словам, та экспозиция, которая представлена на форуме "Армия-2018", очень удобна для съемок. Для специалистов подобный вариант представления боевой техники - самый выгодный.

Эксперт еще раз напомнил, что Т-14, Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина на их базе в настоящее время испытываются в столь жестких условиях, что никакие посетители не могли бы создать подобных нагрузок для этих боевых машин.

К 2021 году Министерство обороны РФ планирует получить 132 танка Т-14 и боевых машин пехоты Т-15, созданных на базе универсальной гусеничной платформы "Армата".

"Надо будет его испытать не только в условиях среднерусской возвышенности. Это в обязательном порядке будет и север, Арктика, может быть, придется отправлять в горы, может в пустынно-песчаную местность", - заявил на форуме "Армия-2018" заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками по вооружению генерал-лейтенант Виктор Лизвинский.

Михаил Ходаренок