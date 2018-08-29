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29.08.2018
ТАСС

Корабли Северного флота совместно с ВДВ впервые провели высадку десанта районе в Тикси

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Учения ВДВ. Архивное фото
Учения ВДВ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Руссак

В учениях задействовали более 40 единиц боевой техники и 700 человек личного состава

ТАСС, 28 августа. Арктическая группировка Северного флота и подразделения ВДВ десантировались и захватили плацдарм на побережье бухты Тикси в Якутии в рамках учений в Арктике. Высадку обеспечили большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большие десантные корабли "Кондопога" и "Александр Отраковский", десантные катера и палубные вертолеты Ка-27, сообщили во вторник в пресс-службе флота.

"Сегодня в бухте Тикси (Якутия) под руководством командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова прошло межвидовое тактическое учение сил арктической группировки Северного флота с подразделениями ВДВ. Главной целью маневров стала отработка взаимодействия при высадке морского десанта на необорудованное побережье, захвате и обороне плацдарма, а также ведение рейдовых действий в районах Крайнего Севера и Арктики", - рассказали на флоте.

Маневры прошли в несколько этапов. В первом тактическом эпизоде морпехи Северного флота высадились с катеров и лодок на побережье, обеспечив безопасный подход к берегу десантных кораблей. Огневую поддержку осуществили большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и вертолеты Ка-27.

Далее с борта "Кондопоги" на БТР высадились основные силы морской пехоты, а с вертолетов - подразделения ВДВ. После того, как они закрепились на плацдарме, "Александр Отраковский" доставил на берег бойцов арктической мотострелковой бригады на двухзвенных вездеходах. Мотострелки с ходу приступили к рейдовым действиям по поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп противника в прибрежной зоне.

Учения проходили с реальной боевой стрельбой из штатного вооружения подразделений по мишеням, имитирующим условного противника. В общей сложности в маневрах было задействовано более 40 единиц боевой техники и 700 человек личного состава.

28.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Продукция
Ка-27
Проекты
Арктика
БДК 775
Военные учения
пр. 1155
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