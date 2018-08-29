Шойгу: в сентябре в РФ пройдут самые масштабные маневры с 1981 года

Танк Т-80 на железно-дорожной платформе воинского эшелона, отправляющегося из Наро-Фоминска в район оперативно-стратегического учения "Запад-2009".

В учениях "Восток-2018" задействуют около 300 тыс. военных и более 1 тыс. самолетов и вертолетов, отметил министр

АБАКАН /Республика Хакасия/, 28 августа. /ТАСС/. Около 300 тыс. военнослужащих и более 1 тыс. летательных аппаратов планируется задействовать в маневрах "Восток-2018", которые пройдут в сентябре. Об этом во вторник сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он отметил, что таких масштабных маневров не проводилось в стране с 1981 года. "Они повторяют в чем-то "Запад-81", но, пожалуй, в чем-то еще масштабнее. Почти 300 тыс. военнослужащих, больше тысячи летательных аппаратов, на почти всех полигонах Восточного и Центрального военных округов, естественно, Северный флот, Тихоокеанский флот, полностью задействованы ВДВ", - отметил Шойгу.

Маневры начинаются с серии подготовительных мероприятий - это около 15 учений по обеспечению войск. "И, как правило, на это накладывается объявляемая Верховным главнокомандующим внезапная проверка", - отметил Шойгу. По словам министра, это "хорошая практика в нашей жизни и работе".

"Представьте, одновременно в работе находятся 36 тыс. единиц военной техники - это БТР, танки, БМП", отметил глава Минобороны. Вся эта техника проверяется в максимально приближенных к боевым условиях, подчеркнул Шойгу.

Учения "Восток-2018" пройдут с 11 по 15 сентября, они получили международный статус. В них примут участие войска Центрального и Восточного военных округов, все воинские части и соединения Воздушно-десантных войск, силы Северного флота, самолеты военно-транспортной и дальней авиации, а на одном из этапов - подразделения Монголии и Китая.

В крупнейших в прошлом году российских учениях "Запад-2017", проводившихся совместно с Белоруссией, принимали участие около 12,7 тыс. человек.