Завершились госиспытания новейшего тягача для стратегических ракетных комплексов

Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, "сейчас идет работа по привязке"

АБАКАН /Хакасия/, 28 августа. /ТАСС/. Государственные испытания новейшего тягача для стратегических ракетных комплексов на базе "КамАЗа" - "Платформа-О" - завершены. Об этом во вторник сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с журналистами.

"Завершились государственные испытания, и сейчас идет работа по привязке. Вы понимаете, что с одной платформы на другую ракеты переложить нужно. Эта работа идет, и идет успешно", - сказал Шойгу.

По его словам, платформа - следующее поколение техники.

"Мы ее показали сейчас (на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" - прим. ТАСС), потому что мы завершили госиспытания, и я думаю, что на следующей неделе будем подписывать контрактные документы", - добавил глава Минобороны.