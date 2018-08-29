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29.08.2018
ТАСС

Завершились госиспытания новейшего тягача для стратегических ракетных комплексов

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КамАЗ-7850 (проект "Платформа-О")
КамАЗ-7850 (проект "Платформа-О").
Источник: rg.ru

Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, "сейчас идет работа по привязке"

АБАКАН /Хакасия/, 28 августа. /ТАСС/. Государственные испытания новейшего тягача для стратегических ракетных комплексов на базе "КамАЗа" - "Платформа-О" - завершены. Об этом во вторник сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с журналистами.

"Завершились государственные испытания, и сейчас идет работа по привязке. Вы понимаете, что с одной платформы на другую ракеты переложить нужно. Эта работа идет, и идет успешно", - сказал Шойгу.

По его словам, платформа - следующее поколение техники.

"Мы ее показали сейчас (на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" - прим. ТАСС), потому что мы завершили госиспытания, и я думаю, что на следующей неделе будем подписывать контрактные документы", - добавил глава Минобороны.

28.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
Платформа
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