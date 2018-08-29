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29.08.2018
ТАСС

Госиспытания управляемых снарядов пройдут на БМПТ "Терминатор" в 2019 году

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Боевая машина поддержки танков (БМПТ) Терминатор-2. Архивное фото
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) Терминатор-2. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Герасимов

Разработчик уточнил, что новую технологию можно применять на любой бронетехнике с пушками калибра 30-мм

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Государственные испытания снарядов с управляемым подрывом пройдут на боевой машине поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" в 2019 году. Об этом сообщил ТАСС управляющий директор НПО "Прибор" (входит в концерн "Техмаш" ГК "Ростех") Юрий Набоков.

"Находимся в процессе подготовки госиспытаний. В 2019 году при наличии образца БМПТ будем проводить госиспытания", - сказал он. Набоков уточнил, что БМПТ "Терминатор" уже вела стрельбу снарядами с управляемым подрывом на предварительных испытаниях.

Как уточнил ранее Набоков, на базе НПО "Прибор" разработана дешевая технология управления снарядами с дистанционным подрывом, которую можно применять на любой бронетехнике с пушками калибра 30-мм. Изменения в конструкцию орудия и систему вооружения не вносятся, на машину устанавливается специальный лазерный блок, который программирует снаряд на взрыв в определенный момент времени уже после покидания ствола. С помощью таких снарядов, в частности, можно выстроить "дорожку" взрывов над траншеей противника.

28.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
БМПТ Рамка-99
Компании
Прибор НПО
Ростех
Техмаш НПК
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