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29.08.2018
ТАСС

Шойгу: около 17,5 тыс. выпускников вузов предпочли контрактную службу срочной

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Призывник
Призывник оформляет военный билет.
Источник: РИА Новости/Павел Лисицын

Глава Минобороны также отметил популярность научных рот, которые есть почти во всех видах и родах войск

АБАКАН /Хакасия/, 28 августа. /ТАСС/. Около 17,5 тыс. выпускников вузов в России за последние три года предпочли заключить контракт вместо прохождения службы по призыву. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил во вторник на встрече с главой Хакасии Виктором Зиминым и ректорами гражданских вузов.

"Возможностью служить не по призыву, а заключить контракт воспользовались около 17,5 тыс. выпускников вузов за последние три года", - сказал Шойгу.

Он рассказал участникам совещания о развитии видов воинской службы для студентов и выпускников вузов, которая проводится по поручению президента РФ. "Такие встречи стали хорошей, доброй традицией. Мы довольно регулярно встречаемся с ректорами. Первая такая встреча прошла в МГТУ им. Баумана", - сказал министр.

Он отметил, что результатом этой встречи стала разработка некоторых вариантов службы для выпускников с тем, чтобы максимально использовать их потенциал. Глава Минобороны рассказал, что тогда было принято решение о создании нового вида службы - подготовке сержантов и солдат без отрыва от учебы, а затем о создании научных рот.

"Сейчас научные роты есть почти во всех видах и родах войск. Это направление зарекомендовало себя очень и очень хорошо. Конкурс призывников на службу в научных ротах - 25 человек на место", - подчеркнул глава Минобороны.

Результатом стало большое количество изобретений и рационализаторских предложений. "Первый набор был на космодром Плесецк. И сегодня уже они являются командирами, кураторами или научными руководителями научных рот. Многое из того, что делается научными ротами, применяется в Вооруженных силах РФ и ОПК", - рассказал Шойгу.

28.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Научная рота
Плесецк
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