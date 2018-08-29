Истребитель пошел на второй алжирский круг

ВВС страны могут приобрести эскадрилью МиГ-29М/М2

Как стало известно “Ъ”, Алжир — один из крупнейших покупателей российской авиационной техники — проявил интерес к закупке 14 истребителей типа МиГ-29М/М2, которые могут заменить в алжирских ВВС бывшие в употреблении советские МиГ-29С из Белоруссии и Украины. Корпорации "МиГ" этот контракт позволит не только получить несколько сотен миллионов долларов прибыли, но и обеспечит загрузку ее производственных мощностей на несколько лет вперед. Последняя попытка России зайти на рынок Алжира с самолетом МиГ-29СМТ предпринималась в 2006 году, но заказчик, получив первые 15 машин, вернул истребители производителю из-за наличия в них некондиционных деталей.

О том, что Россия и Алжир ведут закрытые переговоры по закупке эскадрильи МиГ-29М/М2, “Ъ” рассказали два источника в сфере ВТС, а собеседник в руководстве российского военного ведомства уточнил, что стороны обсуждают продажу 14 новых машин. Сумма потенциального контракта (с учетом идущих в комплекте средств авиационного поражения) оценивается в $700–800 млн, говорит один из источников “Ъ”: "Исходим из того, что подписание твердого контракта станет возможным уже в ближайшем будущем". В Федеральной службе по ВТС, "Рособоронэкспорте" (ведет переговоры с российской стороны) и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) от комментариев вчера воздержались. Алжирская военная делегация присутствовала на минувшей неделе на международном форуме "Армия-2018" в Кубинке, где заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин и начальник департамента снабжения Минобороны Алжира генерал-майор Мустафа Дебби обсуждали вопросы, связанные в том числе с оружейными поставками.

Алжир является одним из крупнейших покупателей российской авиационной техники. За последние десять лет парк их ВВС обновился истребителями Су-30МКА (44 единицы было получено по контракту от 2006 года, 14 — по соглашению от 2015-го), транспортными вертолетами Ми-26Т2 (14 единиц), учебно-боевыми самолетами Як-130 (16 машин). Кроме того, алжирские военные начали получать боевые вертолеты Ми-28НЭ (42 единицы были законтрактованы в 2013 году). По словам эксперта Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, активизации алжирских закупок посодействовала "интервенция НАТО в Ливию": "Если до 2011 года они еще присматривались к продукции западных стран, то после этих событий осознали: партнеров надежнее России и Китая в столь деликатных вопросах, как оружейный экспорт, просто нет".

Сейчас на вооружении ВВС Алжира состоят несколько десятков советских МиГ-29С и МиГ-29УБ, поставленных с Украины и из Белоруссии. В 2006 году Алжир хотел их парк обновить, законтрактовав у России 28 новых одноместных МиГ-29СМТ и шесть двухместных МиГ-29УБ. Однако сделка сорвалась: получив первые 15 самолетов, заказчик обвинил российскую сторону в использовании в них бывших в употреблении деталей и настоял на возврате самолетов производителю (см. “Ъ” от 18 февраля 2008 года). Впоследствии 28 единиц МиГ-29СМТ поступили на вооружение Минобороны РФ, а в 2014 году военные докупили еще 16 таких истребителей.

Алжирский заказ на МиГ-29М/М2 вкупе с ведущимися поставками 46 таких самолетов Египту позволит РСК "МиГ" загрузить свои мощности на несколько лет вперед, говорит источник “Ъ” в авиационной промышленности: "На фоне планов российских военных по закупке МиГ-35 (в 2018–2023 годах в войска должны быть поставлены 6 машин.— “Ъ”) этот заказ станет для корпорации неплохим подспорьем".

Отметим, что помимо "миговской" продукции Алжир присматривается и к другой авиационной технике: в частности, к бомбардировщику Су-32 и многоцелевому тяжелому истребителю Су-35. В феврале 2016 года Су-35С, закрепленный за 159-м гвардейским истребительным авиаполком 105-й смешанной авиадивизии 6-й армии ВВС и ПВО Западного военного округа, прилетал на алжирский полигон Таманрассет для проведения демонстрационных полетов. До контракта дело, впрочем, так и не дошло.

Иван Сафронов