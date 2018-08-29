"Нелетальное противодействие": как Россия совершенствует методы борьбы с БПЛА

На основе сирийского опыта в соединениях Южного военного округа сформированы подразделения по борьбе с БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Ранее аналогичные части появились в Западном и Центральном военном округах, на базах в Киргизии и Таджикистане. Также методы противодействия дронам активно осваивают на учениях бойцы Восточного военного округа, а предприятия оборонно-промышленного комплекса ведут разработку специальных средств нейтрализации беспилотников. Почему Минобороны РФ уделяет столь пристальное внимание борьбе с БПЛА, выяснял RT.

В Южном военном округе (ЮВО) созданы мобильные группы по борьбе с беспилотниками на основе накопленного в Сирии боевого опыта, сообщает Минобороны РФ. Навыки противодействия БПЛА военнослужащие оттачивают на проходящих сейчас тактико-специальных учениях.

"Подразделения РЭБ (радиоэлектронной борьбы) выполнят задачи подавления радиосвязи в различных диапазонах, нанесут радиоэлектронные удары по пунктам управления и узлам связи условного противника, в том числе каналам управления и передачи данных малоразмерных беспилотных летательных аппаратов", - отметили в пресс-службе ЮВО.

В частности, маневры проходят в Северной Осетии с применением комплексов РЭБ "Красуха" и "Мурманск-БН". В Ростовской области военнослужащие задействовали новейшую станцию РБ-301Б "Борисоглебск-2", а в Волгоградской области спецподразделения создали радиоэлектронный купол и искаженное навигационное поле.

"Отбирались лучшие специалисты"

Необходимость формирования подразделений по ликвидации исходящей от дронов угрозы была осознана в ходе сирийской кампании. Экстремисты активно использовали в арабской республике самодельные летательные аппараты ударного типа.

Атакам беспилотников подвергались как сирийские войска, так и российские военные объекты (авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе). Все нападения на части контингента РФ были успешно отбиты с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и расчетов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".

В создающиеся подразделения по борьбе с беспилотниками набирают специалистов в сфере РЭБ и ПВО. В их задачи входят обнаружение дронов с помощью радиолокационных станций (РЛС) и последующая посадка путем создания помех или вывода из строя навигационной аппаратуры.

Подобные мобильные группы начали появляться в составе Вооруженных сил РФ с 2017 года. Так, первое подразделение по борьбе с БПЛА в Западном военном округе было создано в Курской области на базе отдельного соединения радиоэлектронной борьбы. В общей сложности в западных регионах РФ действует более 20 таких формирований.

"Это уникальное воинское подразделение, которое можно назвать "спецназом РЭБ". В него входят контрактники - сержанты и офицеры. Отбирались лучшие специалисты в области радиоэлектронной борьбы. Программа их подготовки по интенсивности и сложности много выше, чем у линейных подразделений РЭБ", - сообщил в октябре 2017 года полковник Александр Востриков.

В июне 2018 года спецподразделения для противодействия беспилотной авиации появились во всех соединениях Центрального военного округа, включая 201-ю базу в Таджикистане и аэродром Кант в Киргизии, где дислоцированы части 14-й армии ВВС и ПВО. Военнослужащие также усваивают боевой опыт, полученный в САР.

Кроме того, методы борьбы с БПЛА активно практикуют на учениях соединения Восточного военного округа (ВВО). В Забайкалье и на Дальнем Востоке спецподразделения формируются с первой половины 2017 года. В июне прошлого года в ВВО прошли маневры, в ходе которых были ликвидированы различными способами выработавшие свой срок дроны и специальные летающие мишени.

В январе 2018 года вопросом борьбы с дронами обеспокоилось командование федеральной службы войск Национальной гвардии. Совместно с Минобороны РФ и ФСО ведомство занялось поиском "универсального решения, способного распознавать (беспилотные аппараты. - RT) и эффективно противодействовать беспилотникам любого типа".

Как сообщил ранее первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов, в составе наших подразделений спецназа могут быть созданы группы для тестирования "экспериментальных образцов техники для борьбы с беспилотными авиационными системами". По итогам руководство силовой структуры примет решение о создании отдельного подразделения.

Помимо специальных групп, задачи по ликвидации угрозы, исходящей от беспилотников, отрабатывают на учениях российские снайперы. Правда, они могут перехватывать только низколетящие аппараты, находящиеся в зоне видимости.

Вывести из строя

Российские Вооруженные силы обладают достаточно широким арсеналом средств противодействия БПЛА. Помимо зенитных комплексов и традиционных средств РЭБ оборонная промышленность готова предложить военным ряд инновационных разработок.

В частности, на военно-техническом форуме "Армия-2017" концерн "Калашников" представил радиоэлектронное ружье REX-1, которое блокирует работу аппаратуры дрона микроволновым импульсом (СВЧ-излучение). Это нелетальное оружие глушит мобильную связь, сигналы спутниковой навигации, 3G и LTE, а также создает помехи на частотах 900 Mhz, 2,4 GHz, 5,2-5,8 GHz.

"В оружие встроен блок подавления, который заглушает в радиусе 5 км сигналы американской спутниковой навигации GPS, российской ГЛОНАСС, китайской BeiDou и европейской Galileo... REX-1 выводит дрон из строя, но не повреждает его физически - летательный аппарат теряет связь с пультом и плавно приземляется", - сообщили в концерне.

Концерн "Автоматика" разработал целую линейку средств, позволяющих ликвидировать угрозу атаки беспилотников. Речь идет о ружье "Пищаль", многофункциональном мобильном комплексе "Сапсан" и стационарной системе "Таран".

В беседе с RT директор проекта по новым технологиям и международной безопасности Вадим Козюлин отметил, что создание мобильных подразделений в военных округах РФ свидетельствует о серьезном внимании Минобороны к проблеме массового распространения недорогих БПЛА ударного и разведывательного типа среди незаконных вооруженных формирований.

"Сирийский опыт продемонстрировал, что беспилотники могут активно использоваться в диверсионной и террористической деятельности. Причем это является угрозой не только для военных, но и для гражданских объектов. Поэтому на вооружении Российской армии и силовых ведомств должны стоять эффективные средства нелетального противодействия", - заявил Козюлин.

Как пояснил эксперт, традиционные средства РЭБ грешат тем, что выводят из строя все электронные устройства в определенном радиусе. В связи с этим военным и силовикам требуются комплексы, которые своевременно фиксируют дрон, а затем точечным волновым импульсом выводят его из строя.

"В силу скромных габаритов БПЛА не всегда заметны для РЛС, а полагаться на зоркость - абсолютно бессмысленное занятие. Не исключено, что помимо представленных "Калашниковым" и "Автоматикой" образцов в арсенале наших войск могут появиться беспилотники с аппаратурой РЭБ на борту. Но для полной безопасности России необходима эшелонированная система ПВО. Я думаю, отечественной промышленности под силу решить подобные задачи", - резюмировал Козюлин.

Алексей Заквасин