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28.08.2018

Тепловизоры FORTUNA на форуме "АРМИЯ - 2018"

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С 21 по 26 августа подмосковная Кубинка принимала военно-технический форум «Армия-2018», представленный делегациями из 100 стран мира. В масштабной встрече приняло участие более полутора тысяч предприятий, выпускающих военное оснащение. Международное мероприятие, которое уже стало ежегодным, в очередной раз продемонстрировало силу и мощь мировой военной техники — наземной, водной и воздушной.

Участникам и гостям форума были представлены самые последние отечественные и зарубежные разработки в сфере военной промышленности — более 26 тысяч единиц. Боевое оружие, образцы которого экспонировались на выставке, прошло крещение в условиях борьбы с международным терроризмом. Интерес к выставке был настолько велик, что даже в первые два дня, когда двери открылись только для специалистов военно-оборонной промышленности, форум посетило свыше 100 тысяч человек.

Среди участников выставки особо отмечена компания FORTUNA, новейшие тепловизионные приборы которой из года в год продолжают удивлять уровнем их исполнения и возможностей. FORTUNA — признанный российский лидер в области производства тепловизионной техники. Компания представляет свои последние разработки на многих военных форумах. В нынешнем армейском слёте FORTUNA также принимала участие не впервые.

FORTUNA имеет современное производственное оборудование, которое позволяет испытывать приборы в условиях, максимально приближенных к реальным.

Результаты тестирования тепловизионной техники демонстрируются для потребителей продукции на выделенном канале Youtube. На форуме «Армия-2018» компания представила последние разработки тепловизоров и комплектующих к ним.

Обновлённые универсальные прицелы и монокуляры вызвали огромный интерес со стороны пользователей. На демонстрационных стендах компании прицелы устанавливались уже на орудийные макеты, что непосредственно позволило всем желающим оценить их достоинства и возможности. Также на форуме были представлены новые насадки на оптические прицелы — FORTUNA GENERAL 40A6 и FORTUNA GENERAL NEXT, каждая из которых обладает рядом особенностей и достоинств.

На форуме «Армия-2018» FORTUNA представила не только оружейные тепловизоры, но и приборы для ручного применения — монокуляры, очки и бинокли. Для потенциальных покупателей был установлен большой стеллаж с запчастями, аксессуарами и сменными объективами.

Особое внимание потребителей привлёк новый современный монокуляр FORTUNA GENERAL MONO LRF с технологичной электронной начинкой и широким спектром цифровых возможностей. Вся электроника тепловизионного прибора находится в прочном закрытом корпусе, который надёжно защищает его от любых погодных неурядиц. FORTUNA представила новый монокуляр в двух вариациях матричного разрешения. Остальные параметры в каждой модели идентичны по набору функций и оптическим возможностям.

Помимо огромного ассортимента современных тепловизионных приборов, компания предлагает широкий выбор и аксессуаров к ним: окуляров, объективов, беспроводных лазерных дальномеров, видеорекордеров и других комплектующих.

Форум «Армия-2018» завершил свою работу в воскресенье, 26 августа. Уровень мероприятия уже сегодня можно назвать очень высоким, а его работу — насыщенной и плодотворной. Тем, кто заинтересовался выставкой в целом и тепловизионными приборам компании FORTUNA, экспозиции форума откроют свои двери в следующем году, представляя очередные новинки и разработки.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
АРМИ-20XX
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