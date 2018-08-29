СМИ: Китай способен производить до 40 истребителей пятого поколения J-20 в год

Китай построил четвертую сборочную линию по производству истребителей пятого поколения J-20. Как сообщил во вторник информационный портал Sina, в случае запуска производства на полную мощность КНР сможет производить до 40 таких самолетов в год.

"К настоящему времени J-20 уже официально поступил на вооружение, став передовым истребителем наряду с F-22. Кроме этого, скорость производства J-20 также привлекает всеобщее внимание", - указывает портал. "Согласно определенным сведениям, корпорация "Чэнфэй" (англоязычное название Chengdu Aircraft Industrial Group) запустила четвертую сборочную линию J-20. Если все они будут запущены с максимальной мощностью, то скорость производства J-20 достигнет 40 машин в год", - указывает Sina.

По сведениям портала, после перевооружения Народно-освободительной армии Китая истребителями пятого поколения следующей страной - получателем J-20 может стать Пакистан.

"Являясь наиболее передовым отечественным истребителем, J-20 не может поставляться на экспорт. Однако вслед за непрерывным увеличением числа находящихся на вооружении истребителей J-20, а также вместе с переоснащением их отечественными двигателями WS-15 (иное название "Тайхан-15"), ранние серии J-20 более не будут запрещены для экспортных поставок", - отмечают авторы материала.

Выполненный с применением технологий радиолокационной малозаметности ["стелс"] J-20 совершил свой первый испытательный полет в 2011 году, а в марте 2017 года иностранные СМИ сообщили, что истребитель был принят на вооружение ВВС страны. В сентябре 2017 года минобороны КНР подтвердило эту информацию. Большая часть тактико-технических характеристик новинки держится в секрете.

По оценкам ряда СМИ, на прототипах были установлены российские двигатели серии АЛ-31Ф, однако в перспективе Китай намерен заменить их собственным аналогом - WS-15.

В настоящее время в Китае параллельно ведется разработка другого истребителя пятого поколения - J-31. Его прототип совершил первый полет в июне 2012 года. Самолет разработан AVIC (Китайской авиастроительной корпорацией) также с применением стелс-технологии. Представители компании-разработчика неоднократно заявляли, что J-31 предназначен для поставок на экспорт и, по их оценкам, сможет составить конкуренцию американскому F-35.