Войти
29.08.2018
ТАСС

СМИ: Китай способен производить до 40 истребителей пятого поколения J-20 в год

404
0
0
Истребитель Chengdu J-20.
Истребитель Chengdu J-20.
Источник: xinhuanet.com

Китай построил четвертую сборочную линию по производству истребителей пятого поколения J-20. Как сообщил во вторник информационный портал Sina, в случае запуска производства на полную мощность КНР сможет производить до 40 таких самолетов в год.

"К настоящему времени J-20 уже официально поступил на вооружение, став передовым истребителем наряду с F-22. Кроме этого, скорость производства J-20 также привлекает всеобщее внимание", - указывает портал. "Согласно определенным сведениям, корпорация "Чэнфэй" (англоязычное название Chengdu Aircraft Industrial Group) запустила четвертую сборочную линию J-20. Если все они будут запущены с максимальной мощностью, то скорость производства J-20 достигнет 40 машин в год", - указывает Sina.

По сведениям портала, после перевооружения Народно-освободительной армии Китая истребителями пятого поколения следующей страной - получателем J-20 может стать Пакистан.

"Являясь наиболее передовым отечественным истребителем, J-20 не может поставляться на экспорт. Однако вслед за непрерывным увеличением числа находящихся на вооружении истребителей J-20, а также вместе с переоснащением их отечественными двигателями WS-15 (иное название "Тайхан-15"), ранние серии J-20 более не будут запрещены для экспортных поставок", - отмечают авторы материала.

Выполненный с применением технологий радиолокационной малозаметности ["стелс"] J-20 совершил свой первый испытательный полет в 2011 году, а в марте 2017 года иностранные СМИ сообщили, что истребитель был принят на вооружение ВВС страны. В сентябре 2017 года минобороны КНР подтвердило эту информацию. Большая часть тактико-технических характеристик новинки держится в секрете.

По оценкам ряда СМИ, на прототипах были установлены российские двигатели серии АЛ-31Ф, однако в перспективе Китай намерен заменить их собственным аналогом - WS-15.

В настоящее время в Китае параллельно ведется разработка другого истребителя пятого поколения - J-31. Его прототип совершил первый полет в июне 2012 года. Самолет разработан AVIC (Китайской авиастроительной корпорацией) также с применением стелс-технологии. Представители компании-разработчика неоднократно заявляли, что J-31 предназначен для поставок на экспорт и, по их оценкам, сможет составить конкуренцию американскому F-35.

28.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
Пакистан
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
J-20
J-31
АЛ-31Ф
Компании
AVIC
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
20.11.2014
Зачем Пекину нужен российский истребитель Т-50
11.11.2014
Сергей Корнев: у истребителя J-31 будет российский двигатель
28.11.2012
Успехи военного авиастроения Поднебесной
05.07.2018
Су-57 переходит на новый уровень
28.12.2017
СМИ: Китай успешно испытал двигатель с управляемым вектором тяги
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.08 17:25
  • 7
Летающая броня: почему новый вертолет для ВДВ назвали боевой машиной
  • 29.08 16:30
  • 2
"Ростех" шокировал способностями экзоскелета будущего
  • 29.08 16:14
  • 4
F-35 первым получит лазерное оружие и преобразит воздушный бой (Страница 1 из 2)
  • 29.08 16:08
  • 3
Стирлинг на солнечной тяге
  • 29.08 15:41
  • 1
Корабли ВМФ РФ могут лишиться двигателей из-за Швеции
  • 29.08 13:30
  • 20
ВДВ могут получить перспективный вертолет к 2026 году
  • 29.08 12:56
  • 6
"Нельзя оставить компанию на полное содержание государства"
  • 29.08 11:58
  • 4
Редкий танк Т-80УЕ-1: в чем его превосходство над Т-72Б3 и Т-80БВМ
  • 29.08 11:46
  • 27
В России начались испытания управляемых снарядов для зенитной самоходки
  • 29.08 11:13
  • 9
Ростех ведет исследования по гранатам с управляемым воздушным подрывом
  • 29.08 10:19
  • 37
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
  • 29.08 10:14
  • 34
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 29.08 09:04
  • 3
Минобороны показало беспилотники террористов, сбитые за три дня в ходе атак на Хмеймим
  • 29.08 08:40
  • 1
Медвежьи когти: ракеты Х-101 подарят Ту-95МСМ вторую молодость
  • 29.08 07:54
  • 1
Могли бы узнать больше: чему США научились у России в Сирии