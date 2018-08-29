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29.08.2018
ТАСС

В России создали новую технологию управления снарядами для бронетехники

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Юрий Набоков
Юрий Александрович Набоков.
Источник: http://militarypribor.ru/

Директор НПО "Прибор" Юрий Набоков отметил экономичность и универсальность новой разработки

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российский НПК "Техмаш" (входит в Ростех) разработал на базе НПО "Прибор" дешевую технологию управления снарядами, которую можно использовать на любой бронетехнике без существенных доработок. Об этом сообщил ТАСС управляющий директор "Прибора" Юрий Набоков.

В так называемых боеприпасах с воздушным подрывом при выстреле вводится точное время его детонации, рассчитанное системой управления огнем. Снаряд взрывается в воздухе в конкретной точке траектории, например, над окопом, где поражает живую силу противника осколками. Ранее такую технологию разработал немецкий производитель вооружений Rheinmetall, однако она требует установку на бронетехнику боевого модуля со спецорудием.

По словам руководителя НПО "Прибор", технология Rheinmetall не позволяет дешево модернизировать технику, которая уже находится в войсках. "У нас лазерная передача данных, и это отдельный блок - мы не трогаем конструкцию системы вооружения. Стоит машина в боевой части, можно ее забрать, модернизировать, поставить туда блок - больше ничего не трогая, по большому счету", - сообщил Набоков.

Управляющий директор уточнил, что разработанный "Прибором" блок программирует лазерным лучом время подрыва снаряда, когда тот уже вылетел из ствола. "Сейчас технология разработана для 30-мм снарядов. Работаем над боеприпасами в других калибрах", - сообщил гендиректор. "Система находится на стадии госиспытаний. Позволяет делать и "дорожку" взрывов, и подрыв в заданной точке, и накрывать площадь", - сказал он.

28.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Германия
Россия
Компании
Rheinmetall
Прибор НПО
Техмаш НПК
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