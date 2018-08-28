IBCS не ограничивается воздушной и противоракетной обороной [интервью]

Мы воспринимаем участие польской промышленности в производстве IBCS[1] WISLA в качестве важного участника обеспечения успешной поставки системы в Польшу, - сказал в интервью Defence24.pl директор Northrop Grumman Mission Systems в Польше, Центральной Европе и странах Балтии Тони Хаус. В интервью также упоминается возможное использование IBCS за рамками проекта WISLA, в том числе в областях, не относящихся к ПВО.

Джедреж Граф, Якуб Паловски: Недавно было подписано соглашение о реализации первого этапа проекта ПРО WISLA. Какие наиболее важные работы должен выполнить Northrop Grumman по проекту WISLA (в двух словах)?

Директор Northrop Grumman Mission Systems в Польше, Центральной Европе и странах Балтии Тони Хаус: Мы работаем с правительством США по вопросу получения Northrop Grumman контракта на работы по фазе 1 проекта IBCS WISLA. Кроме того, проводим переговоры в рамках соглашений о заключении контрактов с польской промышленностью, чтобы можно было запустить работы по передаче ей технологий сразу после подписания контракта между Northrop Grumman и правительством США. В то же время мы оказываем помощь инспекции по вооружениям Министерства обороны Польши (MoND [2]) и правительству США по формированию требований и возможностей для получения извещения об одобрении LOA [3] фазы 2 проекта WISLA.

Какие вопросы в рамках проекта WISLA, здесь, в Польше, на текущий момент являются наиболее острыми, особенно в связи с соглашениями о переносе производства в Польшу, которые вы планируете подписать?

Соглашения о переносе производства являются сложными, поскольку они затрагивают и правовые вопросы уровней передачи технологий, одобренных правительством, и кооперацию между предприятиями. В gjlujnjdre переноса вовлечено много участников. Прямо сейчас идут обсуждение за обсуждением. Важный показатель прогресса, ставший большой вехой проекта - мартовское соглашение между двумя правительствами. Теперь мы двигаемся к фазе 1 с обсуждением конкретных параметров.

Обобщая, мы двигаемся через важные дискуссии между польским министерством обороны и промышленностью, правительством и промышленностью США. В Хантсвилле (Алабама) и других местах проводятся постоянные совещания рабочих групп, вырабатывающих единые технические требования. Хорошо, что между церемонией подписания соглашения и началом переговоров прошло мало времени, что позволило с ранней стадии начать совместное движение по проекту.

Можете ли вы рассказать о каких-либо деталях графика работ в рамках соглашений о контракте с польской промышленностью?

Это именно то, что обсуждается прямо сейчас - временные рамки и границы взаимодействия. Прежде чем детализировать участие польской промышленности, необходимо завершить первый этап – определить перечень и все структуры.

Таким образом, текущий этап наших работ направлен на то, чтобы точно описать процесс и убедиться в одинаковом понимании требования обеих сторон. Затем, когда мы перейдем к техническим вопросам, у нас появятся подробные согласованные графики работ на нескольких лет вперед. Чрезвычайно важно, чтобы каждый точно понимал, что нужно делать, кто это должен делать, и когда это необходимо сделать для достижения общих целей. Это и находится в обсуждении.

Вы уже определили какие-нибудь конкретные промышленные структуры в Польше, которые имеют хороший потенциал для работы с Northrop Grumman, причем не только по WISLA, но и по другим проектам?

Учитывая, что IBCS является оперативной системой управления, имеется целый набор отраслей, в которых польская промышленность могла бы участвовать в кооперации. Это и коммуникации, компьютеры, сетевые компоненты и разработка программного обеспечения. Чаще более глубокое и расширенное участие польской промышленности в кооперации обсуждается на втором этапе WISLA. Мы воспринимаем участие польской промышленности в производстве IBCS WISLA в качестве важного участника обеспечения успешной поставки системы в Польшу. Мы с нетерпением ожидаем итоговой информации после наших многочисленных дискуссий с польской промышленностью.

Директор Northrop Grumman Mission Systems в Польше, Центральной Европе и странах Балтии Тони Хаус (Фото: Northrop Grumman). Источник: https://www.defence24.com/

IBCS и IAMD [4] являются приоритетами модернизации армии США, воздушная и противоракетная обороны входят в «большую шестерку» приоритетов. В какой степени покупка WISLA и IBCS способствуют общей работе Northrop Grumman по разработке и внедрению системы в армию США?

Выбор и приобретение Польшей IBCS является признанием того факта, что IBCS, являясь центральной частью стратегии модернизации воздушной и противоракетной обороны США, может выполнять ту же роль в Польше, как часть программы WISLA и, возможно, других проектов. Это также является подтверждением и признанием того, что технология, лежащая в основе IBCS, становится все более зрелой и революционной. Приобретение Польши, ставшее первой продажей США системы IBCS, вероятно, увеличит к ней интерес на международном уровне, что будет полезно для самой программы и предоставит оперативные выгоды союзникам и партнерам по коалиции во всем мире, также решившим приобрести IBCS.

Как Вы полагаете, поможет ли покупка Польши ускорению ввода IBCS в Соединенных Штатах?

Мы не видим, как покупка Польши может повлиять на нашу разработку IBCS и активизировать работы в армии США. Мы работаем по утвержденному правительством США и министерством обороны США графику разработки и тестирования. Программа идет полным ходом и мы уверены, что сможем выполнить её в заданные сроки и в соответствие с требованиями вооруженных сил.

В утвержденном графике плановая сдача системы в США (в комплектации начальной готовности к боевому применению) намечена на 2022 год.

Информация о масштабах, графике развития и полетах IBCS лучше всего освещается правительством США. Программа IBCS находится в разработке и в Northrop Grumman уверены, что мы сможем обеспечить эксплуатационные требования армии США.

Комплексная система боевого управления ПВО и ПРО IBCS (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System). Источник: https://www.defence24.com/

Иногда, из публичных дискуссий в США, мы слышим, что вместо разработки абсолютно новой архитектуры IAMD, основанной на IBCS, необходимо проводить постепенное обновление существующих систем, что снизит затраты и риски. Как Вы это прокомментируете?

Такие дискуссии не редкость в оборонной промышленности и чаще всего их начинают компании конкуренты, с устаревшими системами, в которых отсутствуют новые технологии и возможности для коренных изменений правил игры, которые создаются такими программами, как IBCS. Несколько лет назад армия США решила, что инвестиции в сетевое программное и аппаратное обеспечение с открытым модульным системным подходом (MOSA [5]) являются будущим и наиболее рентабельный путём интеграции систем воздушной и противоракетной обороны. Northrop Grumman очень гордится работой, которую мы выполняем в рамках IBCS для армии США, и мы благодарны Польше и Министерству национальной обороны Польши за признание IBCS потенциальным центральным компонентом для модернизации их сил воздушной и противоракетной обороны.

Принятие на вооружение IBCS обеспечит качественный скачок для сил воздушной и противоракетной обороны, а радикальные улучшения не могут быть достигнуты обновлением устаревших систем.

Каковы ключевые моменты сотрудничества Northrop Grumman и польской промышленности на первом этапе WISLA?

Основными направлениями сотрудничества между польской промышленностью и Northrop Grumman являются подготовка и техническая помощь со стоны Northrop Grumman по разработке интерфейса интеграции с IBCS и обучения представителей польской промышленности для поддержания и обслуживания IBCS после ее принятия в Вооруженные Силы Польши.

На втором этапе Wisła будет осуществляться интеграция польских датчиков с IBCS, а также планируется приобрести больше пусковых установок. В чем будут основные различия между первым и вторым этапами, с точки зрения промышленного сотрудничества?

На втором этапе промышленное сотрудничество будет расширяться и углубляться, принося бизнес, технологии и ноу-хау в польский оборонный сектор. Важно помнить, что обсуждения Фазы 2 уже идёт, следовательно работа по ней начнется ещё до принятия компонент Фазы 1. Будет разрабатываться программное обеспечение и много работы с польскими датчиками, компонентами интеграции, а также физическими элементами командных систем для текущих и будущих операций, элементами коммуникаций и сетевыми компонентами.

При обсуждении в Польше сравнивают покупку польской системы противовоздушной обороны с покупкой Patriot Швецией и Румынией. Что Вы об этом думаете?

Благодаря приобретению IBCS Польша приобретает гораздо более сложную и технологически совершенную интегрированную систему воздушной и противоракетной обороны, которая через сеть позволит задействовать множество датчиков и систем управления. Система интегрированной воздушной и противоракетной обороны WISLA в Польше будет способна использовать системы ПВО ближнего действия, на роль которых рассматривается ЗРК NAREW, и обеспечит данными любой датчик для повышения точности стрельбы. Применение IBCS позволяет поднять уровень существующих устаревших датчиков и оружия до уровня современных систем применимых на текущий момент, создавая действительно интегрированную среду для оптимизации компонент на предприятии. Кроме того, для решения возникающих угроз IBCS открывает доступ к эффективной интеграции новых возможностей системы следующего поколения. Мы будем поощрять наших глобальных союзников и стран-партнеров, которые настроены на приобретение ПВО и ПРО, желающих приобрести IBCS в качестве центрального элемента модернизации их ПВО и ПРО, а также использовать IBCS для интеграции нескольких родов войск.

Комплексная система боевого управления ПВО и ПРО IBCS (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System). (Графика: Northrop Grumman). Источник: https://www.defence24.com/

Интеграция IBCS с ЗРК NAREW и польскими датчиками означает, что РЛС ПВО ближнего действия смогут обеспечить управление огнем польской IBCS-интегрированной системы Patriot?

Если министерство обороны Польши примет решение о приобретении IBCS для NAREW, то возможна интеграция датчиков NAREW в сеть IBCS для создания единой интегрированной воздушной картины и обеспечения интегрированной возможности управления боевыми действиями для выполнения задач по воздушным целям на близкой и средней дистанции.

Использование IBCS для создания общей воздушной картины со всех доступных датчиков и выбора лучшего исполнителя для уничтожения цели является наиболее эффективным и оптимальным способом взаимодействия. С технической точки зрения, благодаря модульности и открытости систем IBCS включение в неё польских датчиков вполне реализуемо.

Насколько реализация первого этапа проекта WISLA приближает Польшу к созданию многоуровневой комплексной системы ПВО?

Преимуществом программы WISLA является возможность использовать IBCS в качестве базы, которая создает прочную и надежную основу, согласующуюся с комплексной воздушной и противоракетной обороной армии США, после окончания трансформации. Начав с комплекса обработки информации IBCS, можно создать самую доступную, гибкую и эффективную многоуровневую и интегрированную систему противовоздушной обороны. Программа WISLA позволит подключать датчики и исполнительные органы польских вооруженных сил, и изучать способы применения передовых решений IBCS одновременно с применением в армии США. Эта первая часть программы откроет промышленное сотрудничество с польской промышленностью, обеспечит непрерывный процесс обучения и взаимодействия с польскими вооруженными силами, а также поможет выстроить цепочку изменений и принятия решений в сложной комплексной системе воздушной и противоракетной обороны на территории Польши и северо-восточного фланга НАТО. Польша закрепит за собой позицию европейского лидера в области воздушной и противоракетной обороны.

Какое значение имеет польская покупка для польско-американских отношений и польско-американского военного сотрудничества?

Мы поздравляем Польшу с заключением соглашения по первому этапу WISLA, это важная веха для нашего оборонного и технологического сотрудничества. Имея IBCS в качестве основы WISLA, Польша будет трансформировать свои возможности интеграции в области авиационной и противоракетной обороны по мере того, как армия США совершает революционную трансформацию своей комплексной воздушной и противоракетной обороны. Через IBCS Польша также обеспечит бесшовную интеграцию своих сил ПВО в смежные рода войск.

Это ясно свидетельствует о том, что Польша стремиться создать военный потенциал, который не только защитит Польшу, но и будет играть для альянса НАТО важную роль в поддержании мира и безопасности в Северо-Восточной Европе и Балтийском регионе.

Насколько важным, на Ваш взгляд, является интеграция современных систем противовоздушной обороны, таких как IBCS – Patriot, для обеспечения коллективной обороны НАТО?

Это очень важно, и IBCS позволит Польше внести существенный вклад в коллективную оборону НАТО. Современная система, подобная интегрированной системе воздушной и противоракетной обороны с поддержкой IBCS, открывает возможности интеграции системе следующего поколения, являющейся важной частью коллективной обороны против текущих и будущих угроз. Благодаря WISLA, поддерживаемой IBCS, Польша может найти наилучшее применение вложениям, сделанным в устаревшие системы обороны, собрать максимально комплексный потенциал в области воздушной и противоракетной обороны и получить гибкую платформу для продолжения развития системы по нивелированию будущих угроз.

Контроль над воздушным пространством НАТО относится к вопросам безопасности и суверенитета. Более совершенная система IAMD в Европе повысит уровень безопасности государств-членов НАТО и обеспечит их взаимодействие при сдерживании любой возможной угрозы, которая только может возникнуть. Польская система IBCS IAMD внесет значительный вклад в обеспечение европейской безопасности.

Наблюдаете ли Вы повышенный интерес к интегрированным системам противовоздушной обороны, наподобие IBCS, среди стран НАТО?

Мы очень заинтересованы в распространении расширенной комплексной воздушной и противоракетной обороны следующего поколения среди стран НАТО и других стран-партнеров по всему миру. IBCS преобразует возможности в области авиационной и противоракетной обороны, создавая надежную и гибкую основу, которая позволяет интегрировать датчики и исполнительные структуры как готовый «продукт». Сегодня, именно такие современные системы наиболее эффективны и актуальны для устранения возникающих угроз и создания интегрированной системы воздушной и противоракетной обороны на новых технологиях.

Среди стран НАТО повышается интерес к IAMD, поскольку многие из них хотели бы, при выполнении своих обязательств по выделению средств на оборону, модернизировать свои вооруженные силы для эффективной нейтрализации угроз. В будущем IBCS будет способен обслуживать целый ряд стран НАТО, поскольку сами страны определяют свои конкретные оборонные потребности и разрабатывают стратегии развития IAMD для защиты не только территории данной страны, но и обеспечения коллективной безопасности альянса.

На приобретение IBCS Польшей, безусловно, обратили внимание не только в Европе, но и в странах во всем мире. Этот важный шаг стал наглядным примером реальных действий по обеспечению национальной безопасности в современном мире, а главное, в будущем. Этот шаг также обеспечит максимально оперативное взаимодействие с США и силами НАТО, и это серьезный сигнал. Это приобретение повысило интерес других стран, желающих узнать принципы взаимодействия этой системы с уже принятыми на вооружение системами предыдущего поколения и с новыми системами, которые можно приобрести.

Не могли бы вы назвать какие-нибудь конкретные страны, заинтересовавшиеся покупкой IBCS?

На данном этапе было бы неуместно комментировать происходящие переговоры, но мы можем отметить заинтересованность со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Европы.

Радар G/ATOR AESA GaN. (Фото: Northrop Grumman). Источник: https://www.defence24.com/

На втором этапе WISLA Польша хочет приобрести радар с обзором в 360 градусов, аналогичный приобретенному США в рамках проекта LTAMDS [6]. Каковы основные особенности G/ATOR [7] проекта LTAMDS?

G/ATOR - это радар, ориентированный на наземные/воздушные цели AN / TPS-80, представляющий собой высокомобильную, многодиапазонную радиолокационную систему S-диапазона, которая уже продемонстрирована во взаимодействии с IBCS. Как и IBCS, это масштабируемая система с открытой архитектурой, предоставляющая большую гибкость. В ней используется радиолокационная технология АФАР (AESA [8]) компании Northrop Grumman и она способна выполнять несколько задач по технологии «включай и сражайся» (PnF [9]).

G/ATOR находится в производстве, а системы по технологии GaN [10] уже поставляются в корпус морской пехоты США. Он заменит сразу пять устаревших систем. G/ATOR наглядно демонстрирует, насколько ультрасовременные сенсорные системы могут быть легкими, компактными и высокомобильными.

G/ATOR открывает возможности решения нескольких задач в одной системе - противовоздушной обороны ближнего радиуса действия, воздушной разведки, выявления огневых целей противника и службы контроля воздушного движения с круговым обзором.

В последнее время в Польше прошло несколько дискуссий по Фазе 2 WISLA, ключевой темой которых стала - передача технологий. Готов ли Northrop Grumman передать технологию AESA GaN G/ATOR Польше?

Решение о продаже и передаче любых технологий находится в компетенции правительства США и Госдепартамента. Передача передовых технологий возможна только при достижении соглашения между правительствами. В конечном итоге правительство США определяет глубину передачи технологий нашим странам-партнерам независимо от того, чья это разработка - Northrop Grumman или каких-то других компаний. Northrop Grumman будет работать в соответствие с указанием правительства США. На G/ATOR уже есть разрешение от правительства США на экспорт в Польшу.

Чуть ранее Конгресс потребовал обеспечить оперативную готовность радаров LTAMDS к концу 2023 года. Этот срок, как крайний, уже прописан в бюджете национальной обороны США (NDAA [11]) 2018 года, и, судя по проекту NDAA на 2019 год, скорее всего Комитет по вооруженным силам Белого Дома сохранит эти сроки и в NDAA 2019. Готов ли Northrop Grumman осуществить поставки радаров кругового обзора к указанному сроку?

В настоящее время Northrop Grumman участвует в программе LTAMDS и может двигаться согласно опубликованного плана Комитета по программам более низкого уровня, используя освоенные технологии наземного базирования.

Польша выразила заинтересованность в использовании IBCS для более широких целей, включая проект Narew и другие. Видите ли вы возможности более широкого применения этой системы в Вооруженных Силах Польши, в том числе за рамками ПВО и ПРО?

Поскольку IBCS, как и сетецентрическая система C4I, построен на MOSA, он масштабируется на другие системы в качестве стержня многодоменной интеграции для воздушных, наземных, морских, космических и кибер войск. В области воздушной и противоракетной обороны IBCS идеально подходит для управления и контроля по программе противоракетной обороны ближнего радиуса действия NAREW. Существует возможность использовать IBCS для создания не только надежной системы ПВО-ПРО, но также надежной и гибкой системы управления и контроля для других оборонных нужд. Система, построенная вокруг IBCS, позволяет выполнять различные задачи, являясь компонентами сети и обеспечивая максимальную гибкость и производительность. Такая система может включать в себя противовоздушную оборону ближнего действия (NAREW), радар кругового обзора, артиллерию дальнего действия, датчики ответного артиллерийского огня, воздушные и наземные разведывательные платформы, а также координацию воздушных средств. Для этого потребуются инвестиции в разработку и испытание этих функций.

Итак, каковы основные направления деятельности Northrop Grumman в Польше, Центральной и Восточной Европе, за исключением проекта WISŁA?

Здесь, в Польше, мы обращаемся к Министерству обороны с просьбами о рассмотрении некоторых решений или передаче технологий. Кроме того мы повышаем уровень нашего понимания возможных областей совместной работы с польской промышленностью по новым направлениям, помимо программы WISŁA.

Мы обсудили возможное использование IBCS в качестве основы для Narew. Мы также обсудили, как IBCS может закрыть потребности Польши в системах управления по другим областям, и теперь с нетерпением ожидаем новой информации по незавершенным переговорам. По итогу, любые возможные закупки зависят от требований Министерства обороны Польши и правительственного соглашения между Польшей и США.

Было ли обсуждение возможного использования IBCS за рамками Wisła и Narew?

Конструкция IBCS, построенная на модульном и открытом системном подходе, безусловно, дает возможность расширения IBCS на другие приложения с несколькими центрами управления. Если вы примете решение о приобретении таких же возможностей, как в армии США, вы получите многообразие видов взаимодействия с множеством сенсоров типа «включай и работай» (PnP [12]) с несколькими подключенными сетями, ряд возможностей для масштабирования, повышения эффективности и улучшения среды принятия решений. Поэтому я думаю, что IBCS дает множество возможностей, которые следовало бы проработать правительствам Польши и Соединенных Штатов.

Каковы перспективы сотрудничества с польской промышленностью по выходу на экспорт в страны третьего мира? Каковы, на ваш взгляд, ключевые отраслевые компетенции у польской промышленности?

Мы все еще находимся на ранней стадии Фазы 1. Northrop Grumman надеется на развитие своих деловых и технологических отношений с польскими компаниями. В экспортных предложениях в будущем возможны комбинации технологий, систем и оборудования. Мы обязательно изучим такие возможности, когда продвинемся в решении текущих вопросов.

Планирует ли в ближайшем будущем Northrop Grumman какие-то инвестиции в Польше. Будут ли они связаны с интегрированной ПВО-ПРО или с какими-либо иными проектами?

Мы надеемся на сотрудничество с польской промышленностью в реализации наших текущих и будущих задач по передаче технологий, а также реализацию IBCS в польских вооруженных силах на первом и втором этапах. Northrop Grumman привлечет значительные ресурсы для реализации наших офшорных и экспортных контрактных обязательств на этапах 1 и 2, включая привлечение в команду польских специалистов.

Работает ли Northrop Grumman по каким-либо другим проектам в Польше?

В июне Northrop Grumman объявил о приобретении Orbital ATK. Orbital ATK теперь является новым, четвертым бизнес-сектором под названием Northrop Grumman Innovation Systems. Мы очень рады созданию новых ценностных качеств, которые представит это объединение нашим клиентам. Благодаря новому бизнес-сектору Innovation Systems мы стали партнером польских вооруженных сил в области современного вооружения и боеприпасов. Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего расширения сотрудничества и более конкурентоспособных предложений в таких важных областях, как космическая и противоракетная оборона.

Спасибо за беседу

Автор: Джедреж Граф, Якуб Паловски

Перевод: ВПК.Name

Примечание: ВПК.name