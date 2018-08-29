Ростех на "Армии-2018" подписал соглашений более чем на 100 млрд рублей

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Предприятия госкорпорации "Ростех" в рамках международного военно-технического форума "Армия 2018" подписали соглашения на сумму более 100 миллиардов рублей, что в 2,5 раза превышает объемы подписаний прошлого форума (порядка 40 миллиардов рублей), сообщили во вторник в пресс-службе Ростеха.

"Документы затрагивают широкий спектр вопросов, в том числе поставки и сервисное обслуживание современной сухопутной военной техники, беспилотных летательных аппаратов, средств радиоэлектронной борьбы, оружия ближнего боя. Также заключен ряд финансовых соглашений, обеспечивающих финансирование разработок и производства современных образцов военной техники. Портфель заказов Ростеха пополнился твёрдыми заказами из стран Азии и Африки, стран-членов Содружества Независимых Государств", - сказали в Ростехе.

В пресс-службе уточнили, что участниками соглашений стали Уралвагонзавод, Концерн "Техмаш", Рособоронэкспорт, холдинг "Высокоточные комплексы", ЦНИИТОЧМАШ, "Швабе", "Новикомбанк" и другие дочерние структуры госкорпорации.

"Форум в очередной раз продемонстрировал, что интерес к нашим разработкам растет. Из года в год увеличивается количество переговоров по линии ВТС, активно идет работа с нашими основными заказчиками. В этом году на площадке мы провели более 120 встреч с российскими и зарубежными партнерами. Подписаны соглашения более чем на 100 миллиардов рублей", - сказал индустриальный директор Ростеха Сергей Абрамов, слова которого привели в пресс-службе.

Форум "Армия" завершился в минувшее воскресенье, 26 августа. В общей сложности в работе выставки приняли участие представители 118 иностранных государств, 65 официальных военных делегаций, 20 руководителей оборонных ведомств различных стран.