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29.08.2018
РИА Новости

Минобороны показало видео пусков крылатых ракет "Оникс"

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Новый береговой ракетный комплекс "Бастион" во время учений
Новый береговой ракетный комплекс "Бастион" во время учений.
Источник: © РИА Новости, Виталий Аньков

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео пусков крылатых ракет "Оникс" берегового комплекса "Бастион" по надводным целям в Охотском море.

На ролике продолжительностью чуть больше минуты, который есть в распоряжении РИА Новости, показаны фрагменты учений Тихоокеанского флота с боевыми пусками ракет "Оникс" с береговых комплексов "Бастион" и крылатых ракет, предположительно П-1000 "Вулкан", с боевых кораблей.

В учениях участвовал флагман Тихоокеанского флота - крейсер "Варяг", малые корабли "Разлив" и "Мороз", а также атомный подводный крейсер "Томск" и расчеты береговых комплексов "Бастион".

В общей сложности они выпустили семь ракет, среди которых "Вулкан", "Гранит", "Малахит" и "Оникс".

Удар наносился из акватории Охотского моря и с побережья Камчатки.



Дистанция до целей составляла от 250 до 500 километров. По данным объективного контроля, все семь крылатых ракет успешно поразили мишени.

Безопасность района обеспечивали до 20 боевых кораблей и судов Приморской флотилии и самолеты морской авиации. После выполнения стрельбы корабли продолжили решение задач по планам учения в море.

Береговой ракетный комплекс "Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 километров. Он способен поражать надводные корабли разных типов и классов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет "Оникс" (экспортное наименование "Яхонт").

28.08.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
Бастион
Гранит
К-150 Томск
П-800 Оникс
Х-61 Яхонт
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
Военные учения
ТОФ
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