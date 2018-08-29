Минобороны показало видео пусков крылатых ракет "Оникс"

Новый береговой ракетный комплекс "Бастион" во время учений.

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео пусков крылатых ракет "Оникс" берегового комплекса "Бастион" по надводным целям в Охотском море.

На ролике продолжительностью чуть больше минуты, который есть в распоряжении РИА Новости, показаны фрагменты учений Тихоокеанского флота с боевыми пусками ракет "Оникс" с береговых комплексов "Бастион" и крылатых ракет, предположительно П-1000 "Вулкан", с боевых кораблей.

В учениях участвовал флагман Тихоокеанского флота - крейсер "Варяг", малые корабли "Разлив" и "Мороз", а также атомный подводный крейсер "Томск" и расчеты береговых комплексов "Бастион".

В общей сложности они выпустили семь ракет, среди которых "Вулкан", "Гранит", "Малахит" и "Оникс".

Удар наносился из акватории Охотского моря и с побережья Камчатки.

Дистанция до целей составляла от 250 до 500 километров. По данным объективного контроля, все семь крылатых ракет успешно поразили мишени.

Безопасность района обеспечивали до 20 боевых кораблей и судов Приморской флотилии и самолеты морской авиации. После выполнения стрельбы корабли продолжили решение задач по планам учения в море.

Береговой ракетный комплекс "Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 километров. Он способен поражать надводные корабли разных типов и классов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет "Оникс" (экспортное наименование "Яхонт").