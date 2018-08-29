Завершаются испытания систем, предназначенных для связи Су-57 с землей

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Государственные испытания нового наземного комплекса воздушной связи, предназначенного для высокоскоростного обмена информацией с самолетами фронтовой авиации, завершаются в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех).

"Предприятием (НПП "Полет", входит в "Росэлектронику") разработан и серийно изготавливается наземный комплекс воздушной связи для дальней авиации, которым оснащены узлы связи ВКС России. В настоящее время заканчиваются государственные испытания наземного комплекса воздушной связи для фронтовой авиации", - сказали в компании.

Там добавили, что помимо наземного комплекса испытания в составе истребителя проходит также бортовая система связи нового поколения С-111. "Архитектура и реализация комплекса связи самолета Су-57 существенно отличаются от комплексов связи предыдущего поколения. В новый комплекс внедрена новейшая техника высокоскоростной передачи информации, применены новые сетевые решения. При этом комплекс глубоко интегрирован с другими радиоэлектронными системами Су-57, совместно реализуя дополнительные функции и возможности", - пояснили в пресс-службе.

В компании уточнили, что в результате применения новых технологий в новом комплексе связи обеспечен синергетический эффект, который был недоступен при обособленной реализации функций отдельными системами. "В рамках программы ПАК ФА была предусмотрена поэтапная реализация функционала радиосвязного оборудования. В настоящее время на Су-57 проходит летные испытания комплекс полного состава, реализующий весь объем задач, определенных техническим заданием", - сказали в "Росэлектронике".

Наземный комплекс воздушной связи применяется для взаимодействия с самолетами фронтовой авиации и летательными аппаратами других типов уже давно. Так, например, истребители Су-35 с землей связывает комплекс НКВС-27. Назначение этой техники - организация сетей, каналов связи и каналов обмена данными с самолетами тактической авиации, такими как Су-27СКМ, Су-30МК2, Су-35 и другими летательными аппаратами. Комплекс обладает функционалом командного пункта, осуществляет автоматизированное доведение команд управления, ретрансляцию команд вышестоящих звеньев управления, контроль и регистрацию процессов выполнения полетных заданий. НКВС-27 обеспечивает многоканальную речевую связь и обмен данными с летательными аппаратами во всех режимах их боевого применения на расстоянии до 1,5 тысячи километров.