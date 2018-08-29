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29.08.2018
РИА Новости

Российские студенты смогут получить звание без службы в армии

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Шевроны вооруженных сил Российской Федерации. Архивное фото
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Николай Журавлев

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Студенты всех российских гражданских вузов смогут получить воинское звание и специальность, не проходя службу в армии. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источник в Минобороны.

Отмечается, что студенты вузов, где нет военных кафедр, получат возможность пройти подготовку в учебных военных центрах (УВЦ) при других университетах. Пилотный этап проекта стартовал в Военно-инженерном институте Сибирского федерального университета, а в дальнейшем его планируется расширить и на всю страну.

Для того чтобы поступить в УВЦ, студенту необходимо будет подать туда заявление и быть годным к службе по состоянию здоровья. Обучение в таких центрах будет осуществляться за счет Минобороны. Желающие получить звание сержанта будут проходить подготовку в течение двух лет, а звание рядового - полтора года.

Всем студентам, которые будут учиться в УВЦ, будет выделен один день в неделю. Конкретные дни будут согласовываться между конкретным университетом и УВЦ.

После окончания подготовки каждый студент получит военный билет, где будет указано его звание и военная специальность. Кроме того, все выпускники УВЦ смогут подписать контракт на дальнейшее прохождение военной службы по контракту.

28.08.2018
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Страны
Россия
Проекты
Военные учения
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