Войти
29.08.2018
РИА Новости

Почти 300 тысяч военных привлекут на учения "Восток-2018"

424
0
0
Военнослужащий армии России. Архивное фото
Военнослужащий армии России. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Анатолий Медведь

АБАКАН, 28 авг - РИА Новости. Без малого 300 тысяч военных, 36 тысяч танков, БТР и других машин, больше тысячи вертолетов, самолетов и беспилотников привлекут к маневрам "Восток-2018", которые станут крупнейшими в России со знаменитых учений "Запад-81".

Об этом во вторник сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече журналистами.

По его словам, подобных масштабных маневров не было в России с 1981 года. "Они в чем-то повторяют "Запад-81", но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее. Больше 1 тысячи летательных аппаратов, почти 300 тысяч военнослужащих, на почти всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, естественно, Тихоокеанский флот, Северный флот, полностью задействованы ВДВ", - сказал Шойгу.

"Представьте себе, что одновременно в движении в работе находятся 36 тысяч единиц военной техники - это танки, БТР, БМП, и все это, естественно, проверяется в условиях, максимально приближенных к боевым", - отметил глава Минобороны.

По его словам, маневры начинаются традиционно с большой серии подготовительных мероприятий - около 15 специальных учений по обеспечению войск. Преддверием учений стала объявленная верховным главнокомандующим внезапная проверка боеготовности, которая, по словам Шойгу, стала "хорошей практикой в нашей жизни и работе".

Маневры "Восток-2018" проводятся с 11 по 15 сентября и станут крупнейшим мероприятием подготовки Вооруженных сил. Маневры получили международный статус. В учении примут участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также на одном из этапов - подразделения Китая и Монголии.

28.08.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Монголия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
Военные учения
СФ
ТОФ
Похожие новости
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
09.11.2017
Выступление начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова
23.12.2016
Чем вооружилась армия России в 2016 году
22.12.2016
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2017 году
05.12.2016
Что ждет армию России в новом учебном году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.08 16:30
  • 2
"Ростех" шокировал способностями экзоскелета будущего
  • 29.08 16:19
  • 6
Летающая броня: почему новый вертолет для ВДВ назвали боевой машиной
  • 29.08 16:14
  • 4
F-35 первым получит лазерное оружие и преобразит воздушный бой (Страница 1 из 2)
  • 29.08 16:08
  • 3
Стирлинг на солнечной тяге
  • 29.08 15:41
  • 1
Корабли ВМФ РФ могут лишиться двигателей из-за Швеции
  • 29.08 13:30
  • 20
ВДВ могут получить перспективный вертолет к 2026 году
  • 29.08 12:56
  • 6
"Нельзя оставить компанию на полное содержание государства"
  • 29.08 11:58
  • 4
Редкий танк Т-80УЕ-1: в чем его превосходство над Т-72Б3 и Т-80БВМ
  • 29.08 11:46
  • 27
В России начались испытания управляемых снарядов для зенитной самоходки
  • 29.08 11:13
  • 9
Ростех ведет исследования по гранатам с управляемым воздушным подрывом
  • 29.08 10:19
  • 37
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
  • 29.08 10:14
  • 34
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 29.08 09:04
  • 3
Минобороны показало беспилотники террористов, сбитые за три дня в ходе атак на Хмеймим
  • 29.08 08:40
  • 1
Медвежьи когти: ракеты Х-101 подарят Ту-95МСМ вторую молодость
  • 29.08 07:54
  • 1
Могли бы узнать больше: чему США научились у России в Сирии