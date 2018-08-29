Мантуров ответил на сообщения об отказе от поддержки машиностроения

Министр промышленности заявил, что рассчитывает на сохранение в бюджете поддержки машиностроения в 2019 году на том же уровне

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в министерстве рассчитывают на продолжение поддержки спроса в области машиностроения. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Мы от чего-то отказались? Почему вы называете антикризисными мерами эту поддержку, когда мы с вами кризиса не ощущаем?» — спросил Мантуров в кулуарах форума «Технопром-2018» в Новосибирске.

Министр добавил, что речь идет о стимулировании спроса. «В этом году из Резервного фонда мы получали средства на поддержку спроса на продукцию автопрома. Мы рассчитываем на то, что в планируемом бюджете на 2019 год будут предусмотрены средства на меры поддержки спроса», — сказал он, отвечая на вопрос РБК о возможном отказе от антикризисных мер поддержки машиностроения.

Мантуров не стал комментировать суммы и программы, так как бюджет находится в процессе формирования, но пообещал озвучить их в сентябре, после внесения бюджета в Госдуму. Говоря о поддержке судостроения, глава Минпромторга сказал, что в этой области есть госпрограмма на период до 2025 года, где предусмотрено выделение по 10 млрд руб. в год на меры развития. Возможно, в следующем году объем средств на дальнейшее стимулирование спроса в судостроении будет увеличен, добавил он.