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29.08.2018
Вестник Мордовии

Захваченные в Сирии "натовские" SKOT ОТ-64 уже в России - на "Армии-2018"

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vestnik-rm.ru

Фото Антона Лаврова

Примерно месяц назад "Вестник Мордовии" разместил материал о необходимости доставки в Россию захваченных у сирийских боевиков бронетранспортеров SKOT ОТ-64. Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало уникальную оперативность - прошло чуть более месяца, и эти трофеи сейчас демонстрируются в специализированном павильоне Международного военно-технического форма "Армия-2018".

vestnik-rm.ru

SKOT ОТ-64 в Сирии

Как отметил военный эксперт Юрий Лямин, на эту выставку привезены многие образцы военной техники и вооружения, отбитые у боевиков в этом году при освобождении различных районов страны.

vestnik-rm.ru

В парке "Патриот" (Фото Антона Лаврова)

"Среди них, кроме переданных зарубежными спонсорами БТР OT-64, можно увидеть захваченные в 2014 году боевиками у миротворцев ООН, стоявших вдоль линии разграничения между Израилем и Сирией на Голанских высотах, бронеавтомобили RG-31, бронеавтомобили "Panthera F9" и другие. Для широкого обозрения выставлены гранатомет APILAS, ПТУР TOW-2, MILAN, есть очень интересные образцы артиллерийской техники, танки "Центурион, - рассказал он. - Данная экспозиция, можно сказать, своеобразный символ победы Российский Армии, без которой ситуация на Ближнем Востоке полностью бы дестабилизировалась".


Лев Романов

Фото Антона Лаврова, Отвага2004

24.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Израиль
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Проекты
АРМИ-20XX
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