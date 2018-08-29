Захваченные в Сирии "натовские" SKOT ОТ-64 уже в России - на "Армии-2018"

vestnik-rm.ru

Фото Антона Лаврова

Примерно месяц назад "Вестник Мордовии" разместил материал о необходимости доставки в Россию захваченных у сирийских боевиков бронетранспортеров SKOT ОТ-64. Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало уникальную оперативность - прошло чуть более месяца, и эти трофеи сейчас демонстрируются в специализированном павильоне Международного военно-технического форма "Армия-2018".

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SKOT ОТ-64 в Сирии

Как отметил военный эксперт Юрий Лямин, на эту выставку привезены многие образцы военной техники и вооружения, отбитые у боевиков в этом году при освобождении различных районов страны.

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В парке "Патриот" (Фото Антона Лаврова)

"Среди них, кроме переданных зарубежными спонсорами БТР OT-64, можно увидеть захваченные в 2014 году боевиками у миротворцев ООН, стоявших вдоль линии разграничения между Израилем и Сирией на Голанских высотах, бронеавтомобили RG-31, бронеавтомобили "Panthera F9" и другие. Для широкого обозрения выставлены гранатомет APILAS, ПТУР TOW-2, MILAN, есть очень интересные образцы артиллерийской техники, танки "Центурион, - рассказал он. - Данная экспозиция, можно сказать, своеобразный символ победы Российский Армии, без которой ситуация на Ближнем Востоке полностью бы дестабилизировалась".

Лев Романов

Фото Антона Лаврова, Отвага2004