Полк из 132 "Армат" запросто уничтожит несколько танковых бригад ВСУ

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Российская армия в ближайшие годы получит 132 Т-14 и Т-15. Об этом сообщил на проходящем международном военно-техническом форуме "Армия-2018" заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко.

По данным департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, первые девять машин поступят в войска уже в 2018 году.

Как считают военные эксперты, 132 машин достаточно, чтобы сформировать полноценный танковый полк, состоящий из трех танковых и одного мотострелкового батальона. Данное воинское формирование будет обладать очень высокими возможностями по ведению как оборонительных, так и наступательных боевых действий.

Поскольку одна "Армата" по своим возможностям способна успешно сражаться с несколькими современными танками, если речь будет идти об устаревших машинах типа Т-64БВ, то этот полк запросто сможет уничтожить несколько бригад с такой техникой.

Разумеется, Россия не собирается вторгаться на территорию Незалежной, и данный сценарий возможен лишь при агрессивных действиях ВСУ.

Дмитрий Лемешко