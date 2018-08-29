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29.08.2018
Вестник Мордовии

В новом российском легком танке будет комфортно, как в люксовой иномарке

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vestnik-rm.ru

Новейшая разработка конструкторов ООО "Волгоградская машиностроительная компания "ВгТЗ" - легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" - существенно доработана в плане эргономики. Теперь по уровню комфорта он сможет соперничать даже с легковыми автомобилями.

Боевые действия можно будет вести в различных сложных природных зонах, в том числе в тропиках. Это стало возможным благодаря наличию мощной климатической установки, смонтированной на тыльной стороне башни. Применяемый кондиционер КШМ-2 предназначен для подачи охлажденного воздуха при температуре окружающей среды до плюс 50 градусов и отличается повышенной надежностью. Он весит 78,5 кг и по своим характеристикам соответствует самым высоким мировым стандартам.

vestnik-rm.ru

Макет модернизированного "Спрута" демонстрировался на военно-техническом форуме "Армия-2018". Он вызвал большой интерес у зарубежных представителей. Любопытно, что именно на этом грандиозном мероприятии было объявлено о возрождении в России класса легких танков. Дело в том, что после ПТ-76 у нас серийных легких танков не было. В 60-е годы разрабатывали легкие танки ПТ-85, ПТ-90, Объект 911, Т-100 и Объект 788. Некоторые из них были изготовлены и испытывались на полигонах, другие остались только на бумаге.

В 70-е годы появились Объект 685 и Объект 934, но и они не перешагнули статус опытных образцов.

vestnik-rm.ru

Созданный в 80-е Объект 952, известный больше как 2С25 "Спрут - СД", в войска пошел как самоходная противотанковая пушка. И вот, теперь Россия предлагает на экспорт легкие танки - машины, которые обязательно будут востребованы в иностранных армиях.


Лев Романов

Фото "Вестник Мордовии"

24.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
M-346
ПТ-76
Компании
ВГТЗ
Проекты
АРМИ-20XX
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