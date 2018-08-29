Редкий танк Т-80УЕ-1: в чем его превосходство над Т-72Б3 и Т-80БВМ

vestnik-rm.ru

Одним из постоянных участников динамических показов на полигоне Алабино во время проведения военно-технического форума "Армия-2018" стал Т-80УЕ-1. В очередной раз этот танк показал себя с самой лучшей стороны: он метко поражал цели, в том числе и управляемыми ракетами.

Жаль, что данная модификация знаменитого "реактивного" семейства не получила большого распространения, ведь по некоторым позициям она превосходит даже Т-72Б3 и Т-80БВМ. Например на этих двух модернизированных машинах почему-то, пренебрегая опытом локальных войн и конфликтов, и не стали устанавливать закрытую пулеметную установку, о необходимости которой танкисты говорили еще во время первой чеченской войны.

На Т-80УЕ-1 крупнокалиберным НСВТ командир машины управляет со своего места - ему не надо подставляться под пули.

vestnik-rm.ru

Также на танке имеется автономный энергоагрегат мощностью 18 кВт - он экономит топливо и делает танк более скрытым в обороне. Если на Т-80БВМ были предприняты меры по повышению экономичности двигателя, но у Т-72Б3 все осталось без изменений.

Поэтому остается надеяться, что ценный опыт, полученный при создании Т-80УЕ-1, все- таки будет использован на других российских машинах.

Лев Романов

Фото Алексея Хлопотова