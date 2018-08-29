Редкий танк Т-80УЕ-1: в чем его превосходство над Т-72Б3 и Т-80БВМ
vestnik-rm.ru
Одним из постоянных участников динамических показов на полигоне Алабино во время проведения военно-технического форума "Армия-2018" стал Т-80УЕ-1. В очередной раз этот танк показал себя с самой лучшей стороны: он метко поражал цели, в том числе и управляемыми ракетами.
Жаль, что данная модификация знаменитого "реактивного" семейства не получила большого распространения, ведь по некоторым позициям она превосходит даже Т-72Б3 и Т-80БВМ. Например на этих двух модернизированных машинах почему-то, пренебрегая опытом локальных войн и конфликтов, и не стали устанавливать закрытую пулеметную установку, о необходимости которой танкисты говорили еще во время первой чеченской войны.
На Т-80УЕ-1 крупнокалиберным НСВТ командир машины управляет со своего места - ему не надо подставляться под пули.
vestnik-rm.ru
Также на танке имеется автономный энергоагрегат мощностью 18 кВт - он экономит топливо и делает танк более скрытым в обороне. Если на Т-80БВМ были предприняты меры по повышению экономичности двигателя, но у Т-72Б3 все осталось без изменений.
Поэтому остается надеяться, что ценный опыт, полученный при создании Т-80УЕ-1, все- таки будет использован на других российских машинах.
Лев Романов
Фото Алексея Хлопотова
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
Если на Т-80БВМ были предприняты меры по повышению экономичности двигателя, но у Т-72Б3 все осталось без изменений.По сравнению с Т-80БВМ расход у Т-72Б3 и так как у Оки супротив Хаммера. А вот чего он вдруг стал меток в сравнении с последними - остается загадкой без явных причин) У него наверное еще и броня прочнее, и экипажу комфортнее, и загазованность после выстрела меньше, и головой биться в башне мягче)
У него наверное еще и броня прочнее, и экипажу комфортнее, и загазованность после выстрела меньше, и головой биться в башне мягче)Ну вообще-то он в несколько раз дороже. А т.к. все это проектировалось в СССР, то разность в стоимости о чем-то говорит.