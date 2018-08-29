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29.08.2018
Вестник Мордовии

Редкий танк Т-80УЕ-1: в чем его превосходство над Т-72Б3 и Т-80БВМ

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vestnik-rm.ru

Одним из постоянных участников динамических показов на полигоне Алабино во время проведения военно-технического форума "Армия-2018" стал Т-80УЕ-1. В очередной раз этот танк показал себя с самой лучшей стороны: он метко поражал цели, в том числе и управляемыми ракетами.

Жаль, что данная модификация знаменитого "реактивного" семейства не получила большого распространения, ведь по некоторым позициям она превосходит даже Т-72Б3 и Т-80БВМ. Например на этих двух модернизированных машинах почему-то, пренебрегая опытом локальных войн и конфликтов, и не стали устанавливать закрытую пулеметную установку, о необходимости которой танкисты говорили еще во время первой чеченской войны.

На Т-80УЕ-1 крупнокалиберным НСВТ командир машины управляет со своего места - ему не надо подставляться под пули.

vestnik-rm.ru

Также на танке имеется автономный энергоагрегат мощностью 18 кВт - он экономит топливо и делает танк более скрытым в обороне. Если на Т-80БВМ были предприняты меры по повышению экономичности двигателя, но у Т-72Б3 все осталось без изменений.

Поэтому остается надеяться, что ценный опыт, полученный при создании Т-80УЕ-1, все- таки будет использован на других российских машинах.

Лев Романов

Фото Алексея Хлопотова

28.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-80У
Проекты
АРМИ-20XX
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4 комментария
№1
29.08.2018 08:51
Ключевые слова: "остаётся надеяться"... Сразу видно, что люди принимающие решение о принятие на вооружение того или иного образца, сами никогда не бывали на передовой, под огнём противника. Ни они, ни их сыновья. Иначе понять это решительно невозможно.
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№2
29.08.2018 10:35
Цитата, q
Если на Т-80БВМ были предприняты меры по повышению экономичности двигателя, но у Т-72Б3 все осталось без изменений.
По сравнению с Т-80БВМ расход у Т-72Б3 и так как у Оки супротив Хаммера. А вот чего он вдруг стал меток в сравнении с последними  - остается загадкой без явных причин) У него наверное еще и броня прочнее, и экипажу комфортнее, и загазованность после выстрела меньше, и головой биться в башне мягче)
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№3
29.08.2018 11:44
А что у него за ящик на башне?
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№4
29.08.2018 11:58
Цитата, Алексaндр сообщ. №2
У него наверное еще и броня прочнее, и экипажу комфортнее, и загазованность после выстрела меньше, и головой биться в башне мягче)
Ну вообще-то он в несколько раз дороже. А т.к. все это проектировалось в СССР, то разность в стоимости о чем-то говорит.
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