Первый модернизированный тайваньский истребитель F-16V

Как сообщил тайваньский веб-ресурс Formosa Military Image Press , "несколько дней назад" в Тайчжуне начались летные испытания первого истребителя Lockheed Martin F-16А ВВС Китайской Республики, прошедшего модернизацию силами тайваньской авиастроительной корпорации Aerospace Industrial Development Corporation (AIDC) в вариант F-16V. Одновременно данный самолет (тайваньский бортовой номер "6626", номер ВВС США 93-0727, серийный номер TA-26) cтал первым F-16V серийной конфигурации в мире. Согласно данным тайваньских СМИ, испытания борта осуществляют американские летчики-испытатели корпорации Lockheed Martin.

Первый прошедший модернизацию в вариант F-16V истребитель ВВС Тайваня Lockheed Martin F-16А (тайваньский бортовой номер "6626", номер ВВС США 93-0727, серийный номер TA-26) во время летных испытаний, август 2018 года (с) www.hccapa.com

В 2016 году министерство национальной обороны Китайской Республики (Тайваня) заключило контракт стоимостью 3,8 млрд долл США с корпорацией Lockheed Martin на проведение модернизации 142 наличных истребителей F-16A/B Block 20 ВВС Тайваня до уровня F-16V, с осуществлением работ в 2017-2022 годах на мощностях AIDC (американский шифр программы Phoenix Rising). Тайвань таким образом стал первым заказчиком модификации F-16V, рекламируемой как самый продвинутый вариант семейства истребителей F-16.

Первые четыре истребителя F-16A/B ВВС Тайваня поступили на предприятие AIDC в Тайчжуне в январе 2017 года, данные машины модернизируются в качестве опытных и должны по завершении работ пройти обширную программу испытаний. Первый закончивший модернизацию до уровня F-16V истребитель F-16A (бортовой номер "6626") начал наземные испытания в июне, а теперь передан и на летные испытания.

Модернизированные тайваньские самолеты F-16V должны онащаться новыми бортовыми РЛС Northrop Grumman AN/APG-83 Scalable Agile Beam Radar (SABR) с АФАР (вместо установленных сейчас AN/APG-66(v)3), нашлемными системами целеуказания Joint Helmet Mounted Cueing System II, новой БЦВМ Modular Mission Computers (MMC), инерциально-спутниковой навигационной системой LN260 Embedded Global Navigation Systems (EGI)/Inertial Navigation Systems (INS) и системой индикации Improved Programmable Display Generators (iPDG). Также будет установлено усиленное шасси, применяемое на F-16C/D. Предположительно,будут установлены также комплексы РЭБ AN/ALQ-213 Electronic Warfare Management Systems и AN/ALQ-211 Advanced Integrated Defensive Electronic Warfare Suites. Двигатели F100-PW-220 должны быть заменены новыми модификации F100-PW-229. В состав вооружения истребителей войдут управляемые ракеты AIM-9X Sidewinder, AGM-154C JSOW и AGM-88B HARM, а также управляемое ракетное вооружение тайваньского производства.

Предполагается, что на AIDC будет модернизироваться 24 истребителя в год, и сроком окончания работ теперь считается самое раннее конец 2023 года. Общая стоимость программы модернизации оценивается в 5,3 млрд долл США.

Тайвань получил 150 истребителей F-16A/B Block 20 (120 F-16A и 30 F-16B) в рамках программы Peace Fenghuang по соглашению 1992 года по линии американских межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) в 1997-2001 годах.

Первый прошедший модернизацию в вариант F-16V истребитель ВВС Тайваня Lockheed Martin F-16А (тайваньский бортовой номер "6626", номер ВВС США 93-0727, серийный номер TA-26) во время летных испытаний, август 2018 года (с) www.hccapa.com