Руслан Ашурбейли: "Комплекс радиочастотной разведки – наша инициативная разработка"

Генеральный директор АО "Социум-А" и Ассоциации военно-промышленных компаний Руслан Ашурбейли рассказал телеканалу "Звезда" о новой разработке арзамасских предприятий холдинга – беспилотнике вертолетного типа со станцией радиоразведки. При осмотре выставки "Армия-2018" на этот опытный образец обратил особое внимание глава Минобороны России Сергей Шойгу.

– Министр не случайно заинтересовался этой машиной. Я так понимаю, что качество в соотношении с деньгами как раз то, которое нужно на сегодня Вооруженным Силам.

– Окончательные параметры станут известны уже по наличию макета после проведения опытно-конструкторских работ. Тем не менее эта инициативная разработка – комплекс радиочастотной разведки – уже есть в натуре. Нам поручили через год выдать полностью рабочий макетный образец, который будет соответствовать тактико-техническим характеристикам, предъявляемым к военной технике, а не гражданским аппаратам. Мы надеемся на положительный результат.

– На что обратил внимание министр, когда был у вас на стенде?

– Основная идея здесь, конечно, не в самом летательном аппарате, несмотря на то, что он также выгодно отличается своими характеристиками по сравнению с аналогами, но в первую очередь именно в комплексе радиочастотной разведки, поскольку он летает на высоте до четырех тысяч метров. Любое средство связи, в том числе мобильный телефон, может увидеть с высокой точностью.

– Я понимаю так, что вы делаете этот аппарат для взаимодействия с такими структурами, как РВСН, ВКС и Роскосмос?

– Это будет интересно всем видам и родам войск. Любой комплекс, боевой или гражданский – все равно, обладает той или иной радиосвязью. Значит, он будет засечен.

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– Видно, что этот летательный аппарат достаточно перспективный. По внешнему виду на сегодня таких машин по большому счету нет даже за границей. Скажите, пожалуйста, какие у него перспективы, кроме тех задач, о которых уже сказано и которые обозначил министр. Я так понимаю, что вы мыслите дальше.

– Мы будем пробовать оснастить этот комплекс другими разведывательными либо боевыми элементами. Есть ряд замыслов на этот счет, но они пока находятся в стадии проработки.

– В дальнейшем у этого летательного аппарата будут возможности применения оружия в том числе?

– А почему нет? 50 килограммов – полезная нагрузка.

– А дальность полета?

– До шести часов.

– Я боюсь говорить о точности, потому что еще рано для этого летательного аппарата. Тем не менее вы же сможете поставить на него высокомощные прицелы?

– Прицелы – да. Здесь вопрос в начальной скорости старта ракеты, если это будет ракета. Точность нужна в любом случае, например, чтобы сбрасывать обычные грузы, как может делать это вертолет, в труднодоступные места, на линию фронта.

– Как быстро этот летательный аппарат будет поставлен в войска?

– Я сейчас не рискну взять на себя ответственность за какие-то сроки, но макетный образец полностью готов пройти госиспытания в течение года.

– То есть вы способны их производить в массовом порядке?

– За время, которое потребуется для окончательной доработки системы, мы в любом случае запустим необходимые мощности. Они у нас есть, подготовка производства за это время делается абсолютно спокойно.

– И все же, за какое время? Вам ведь ставили задачу, хотя бы приблизительно?

– Ставили задачу по макету. Он будет через год. Обычно до начала поставки – еще, как правило, год. Предварительные испытания и госиспытания длятся не меньше года.

– Машина уже облетана, я так понимаю?

– Да, опытный образец уже поднимался в небо. Однако это не были испытания под контролем военной приемки. Есть и другие необходимые мероприятия, которые нужно провести для того, чтобы модель стала именно образцом военной техники.

– Я так понимаю, Минобороны уже сейчас продумывает вопрос о подразделениях, которые станут управлять летательными аппаратами и взаимодействовать с вами?

– Да, созданы первые классы обучения. Несколько пилотов уже тестово обучены управлять этим средством. Они привлекаются к тем внутренним испытаниям, которые мы проводим.

– Это вы говорите о Вооруженных Силах?

– Это я говорю о тестах. Программа обучения уже подготовлена. По этой программе выпущено несколько пилотов. Они из Воронежской академии.

– Воронежской военной академии?

– Да, безусловно.

Беседовал Николай Баранов, продюсер ТК "Звезда"

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 33 (746) за 28 августа 2018 года