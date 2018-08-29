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29.08.2018
Военно-промышленный курьер

Авианосец, недорого!

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Робот "Игорек"
Робот "Игорек".
Источник: vpk-news.ru

В экспозициях "Армии-2018" есть место шутке

На всех крупных выставках последний день работы для специалистов, а именно таким на "Армии-2018" было 23 августа, – это и последняя возможность узнать что-либо новенькое. Когда начинается массовое посещение, специалисты со стендов и экспозиций исчезают. Впрочем, наиболее прозорливые исчезают после первого дня, но таких единицы – в большинстве случаев отношение у участников к выставке серьезное и работают они на износ.

Деловая программа продолжилась в прежнем режиме – конференции, круглые столы, подписание контрактов. Скажем, "Техмаш" и Минобороны договорились о поставках неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и РСЗО на сумму более семи миллиардов рублей. А холдинг "Росэлектроника" получил заказ на производство машин дистанционного разминирования "Листва", о которых мы сообщали в хронике первого дня форума. Эта техника хорошо зарекомендовала себя в Сирии, а также в ходе недавних учений РВСН, где экипажи "Листвы" разведывали дорогу перед прохождением колонны. Что не удалось узнать – для чего предназначен огромный изотермический контейнер, стоящий в экспозиции техники РВСН, но какая армия без тайн?

 

Удивили "композиторы" – сотрудники компании СПГ "Композит". Да, СПГ расшифровывается именно как "сжиженный природный газ", с емкостей для него началась история фирмы. Теперь же показывают дистанционно управляемый купол, как в обсерватории, для размещения астрономических приборов для калибровки системы ГЛОНАСС.

“Малый авианосец ориентирован на экспорт и предназначен для стран, которые еще не достигли мощи Индии и Китая, а царить на морях хотят”

Широко разрекламированный "малый авианосец", представленный Крыловским научным центром, никогда не украсится российским флагом, успокоили корреспондентов "ВПК" на стенде. Проект изначально ориентирован на экспорт, стоить может примерно как крейсер и предназначен для стран, которые еще не достигли мощи Индии и Китая, а царить на воде хотят. Для них авианосец, не имеющий значительных запасов топлива и боеприпасов, более нацеленный на какие-то краткосрочные конфликты, нежели на долговременные боевые действия будет удачным приобретением.

 

Электромобиль CV-1.
Источник: Виталий Белоусов/РИА Новости

Концерн "Калашников" умыл Илона Маска с его электросуперкаром "Тесла", создав свой суперкар по мотивам легендарного "ИЖ-комби". Пока концепт, разумеется. И можно бы порадоваться за калашниковцев, но все портит макет ходячего танка, облик которого содран то ли из "Аватара", то ли из "Звездных войн". Понятно, что шутка, но возникает вопрос, насколько шутливы доклады об остальных достижениях.

 

Прошла информация о том, что тяжелый ударный беспилотник "Орлан", которым компания "Сухой" занимается уже семь лет, этой осенью наконец попробует оторваться от земли. Беспилотник предназначен в первую очередь для отладки технологий, необходимых для производства истребителя шестого поколения.

 

Более полное представление о работе форума дает наша фотогалерея

 

Алексей Песков

28.08.2018
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Продукция
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