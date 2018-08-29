Космонавты на голодном пайке

Минфин отрабатывает средства выведения с орбиты

Очередное сокращение Минфином программ Роскосмоса отбросит отрасль на задворки научно-технического прогресса. Лидерство в освоении Вселенной будет утеряно, о державном статусе придется надолго забыть.

Восьмого августа Владимир Путин провел совещание, причем далеко не первое по данной тематике за последнее время. Заслушав ответственных лиц, президент поставил задачу вывести отечественную космонавтику на качественно новый уровень. Отмечая ее огромное значение для экономики и безопасности страны, он призвал принять дополнительные меры для стабильного развития отрасли.

“Не на чем выводить на орбиту тяжелые полезные нагрузки, военные и гражданские геостационарные спутники”

Странно получается: глава государства раз за разом ставит задачи, а правительство в лице министра финансов Силуанова с редким упорством сводит планы на нет. Информация об очередном урезании финансирования космических программ пока не подтверждена на официальном уровне, но уже витает в коридорах правительства. Если дело пойдет именно таким образом, катастрофа неизбежна. И неважно, кто руководит отраслью: Комаров, Рогозин или Сидоров – результат предопределен.

На сегодня Федеральная космическая программа (ФКП) в денежном эквиваленте уже сокращена втрое от первоначального уровня. И если ее принятие происходило громогласно, чтобы знали и слышали все, то секвестрирование ведется как бы исподтишка.

Экономисты либерального толка, к числу которых можно смело отнести руководство Минфина, продолжают утверждать, что рынок все расставит по своим местам. Пусть так. Но верность данного постулата придется доказывать делом. Чиновники должны отвечать не только за денежные показатели и наполнение бюджета, но и за ритмичность работы реальных секторов экономики в целом и космической отрасли в частности. С финансистов, как и с изготовителей продукции, нужно строго спрашивать, почему, например, не полетела ракета, если они поскряжничали и не обеспечили своевременного и полноценного финансирования работ по конкретному заданию.

В ожидании завтрашнего дна

Перевод отрасли на голодный паек – это прежде всего затяжка работ над новой техникой и отсрочка проектов. Особое место среди них занимают средства выведения. Совершенно однозначно, что задержится создание ракеты-носителя "Союз-5". А она, как известно, не только предназначается для совместного российско-казахстанского проекта "Байтерек" и, возможно, "Морского старта", но и является прообразом модуля первой ступени перспективной сверхтяжелой ракеты-носителя. Президент России поставил жесткие сроки ее первого старта – 2028 год. Отставание от графика создания РН "Союз-5" отодвигает создание сверхтяжелой.

“В 90-е российская космонавтика сумела выжить за счет мощного советского задела”

Нехватка средств приведет к затягиванию строительства стартового комплекса для РН "Ангара" на космодроме Восточный. Это значит, при сворачивании производства старого "Протона" на московской производственной площадке у нас вообще не будет тяжелой РН. Налаживание производства "Ангары" в Омске идет медленно, а ведь эту ракету еще надо научить летать с нового космодрома, накопив для дальнейшего коммерческого использования положительную статистику запусков. И все это на фоне приготовлений США к развертыванию в космосе ударных систем ПРО (не зря в структуре Пентагона образованы космические войска).

Перспективы пилотируемой космонавтики? Пока наши "Союзы" – единственное средство доставки на орбиту членов экипажа Международной космической станции. Но такая ситуация сохранится еще пару лет. К тому времени американцы обкатают новые пилотируемые корабли. Уже сейчас в США проходят финальные наземные испытания сразу три варианта такой техники: Orion фирмы "Локхид", CST-100 от "Боинга" и Dragon Илона Маска. С началом их полетов коммерческие пуски "Союзов" по заказу НАСА прекратятся совсем, а предполагаемые доходы Роскосмоса от туризма в разы ниже нынешних поступлений от извоза и, естественно, не компенсируют понесенные потери.

Новый космический корабль "Федерация" не будет создан в установленные сроки и не сможет пройти весь комплекс испытаний на МКС. Отставание от графика уже наметилось. МКС будет покоиться на дне океана, когда корабль начнет летать. А без него невозможно решать перспективные задачи, связанные с дальним космосом, включая освоение Луны и Марса.

Недоплаты – недолеты

Доставка грузов на орбиту составляет не более четырех процентов от всего рынка космических услуг, а основные доходы формируются за счет полезных нагрузок (спутников различного назначения). Как нарастить российскую долю в них, если финансирование урезают?

В отрасли, конечно, существуют и другие проблемы, связанные с качеством продукции и производственной дисциплиной. Достаточно вспомнить, что недавно запущенный ангольский телекоммуникационный спутник, изготовленный в РКК "Энергия", так и не начал работать, тихо скончавшись на геостационаре. Раньше времени прекратили подавать признаки жизни созданные в России космические аппараты для Египта и Израиля, а индонезийский спутник связи до орбиты даже не добрался. Статистика удручающая. Чтобы исправить ситуацию, необходим комплекс мер, включая полноценное финансирование.

Особенно удручающая ситуация сложилась с московским Центром им. Хруничева (\"Ангара\" тянет на дно\"). А ведь были годы, когда стартовали до 12 "Протонов" и "Рокотов", принося только на коммерческих пусках до миллиарда долларов. На хруничевской основе даже создали холдинг с расчетом, что столь мощное предприятие вытащит из числа отстающих Воронежский механический завод, омский "Полет" и др.

Сегодня реальна угроза полной потери легендарного предприятия для отрасли. Без прямой государственной поддержки уже не обойтись. Но выживать надо, иначе не на чем будет выводить на орбиту тяжелые полезные нагрузки, военные и гражданские геостационарные спутники. У нас это может делать только "Протон" – "Ангара" пока еще учится летать.

Вывод один. Для поступательного развития отрасли нужно не оптимизировать (фактически – сокращать) производственные мощности, а наращивать их. Оставление Роскосмоса на голодном пайке ведет к фатальным последствиям, гораздо более тяжелым, чем в 90-е. Тогда российская космонавтика сумела выжить за счет мощного советского задела. Сегодня такой палочки-выручалочки у России нет.

Владимир Волгин

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 33 (746) за 28 августа 2018 года