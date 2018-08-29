Инновации взлета

АПЗ привлек всеобщее внимание перспективным беспилотником и умной теплицей

На "Армии-2018" Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина представил новинки. Внимание министра обороны России Сергея Шойгу привлек беспилотный летательный аппарат вертолетного типа производства АПЗ.

"Армия" – крупнейшая выставка вооружений, военной и специальной техники, проводимая Министерством обороны России. 26 тысяч экспонатов, свыше 1200 предприятий-участников и более 100 иностранных делегаций. В центре внимания в этом году – средства разведки, техника радиоэлектронной борьбы и аппараты дистанционного управления. В частности, беспилотный летательный аппарат вертолетного типа производства Арзамасского приборостроительного завода. Это совместная разработка предприятия с Арзамасским приборостроительным конструкторским бюро (АПКБ), Воронежской военно-воздушной академией (ВВА) и Московским авиационным институтом (МАИ). Беспилотник, оснащенный комплексом ведения инженерно-технической разведки, современными средствами радиоэлектронной борьбы, системой видеонаблюдения, занял первое место в номинации "Лучший инновационный проект" в рамках Инновационного клуба форума "Армия-2018".

Генеральный директор АПЗ Олег Лавричев лично ознакомил с новейшей разработкой министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова. В первый закрытый день выставки здесь побывал министр обороны Сергей Шойгу, который поставил разработчику задачу: к августу 2019 года представить макетный образец, прошедший все испытания.

"Для нас это совершенно новое изделие. Задачу создания беспилотника вертолетного типа, который несет полезную нагрузку более 50 килограммов, входит в комплекс ведения радиотехнической разведки, выполняет задачи РЭБ, мы сформулировали совместно с Воронежской военно-воздушной академией и Московским авиационным институтом в начале этого года. И на данный момент уже имеем образец, который успешно поднялся в воздух, – пояснил Олег Лавричев. – Сейчас планируем проведение военно-технического эксперимента, затем летных испытаний в реальных боевых условиях. Далее будем заниматься подготовкой необходимых документов и изготовлением макетных образцов для проведения государственных испытаний. По итогам посещения выставочного стенда министром обороны России Сергеем Шойгу сформулирована задача – к августу 2019 года представить макетный образец, прошедший военно-технические и летные испытания".

"Поскольку задача многоплановая, к ее решению были привлечены большие группы квалифицированных специалистов, – отметил технический директор АО "АПЗ" Виктор Сивов. – Большую роль в этом деле сыграло АПКБ, ставшее генератором идей и разработчиком документации. Технологическая часть была реализована на базе нашего предприятия, что обеспечило создание сложного летательного аппарата. Основная наша задача – создание продукта, который будет иметь высокую конкурентоспособность в различных отраслях экономики, в том числе и для нужд МО, а у предприятия появится возможность поставлять конечное изделие".

В перспективе беспилотник может успешно использоваться и в гражданских сферах. Большой интерес к данной модели есть и у Рособоронэкспорта, связистов, МЧС, почты и даже банков, которые заинтересованы в доставке посылок небольшими контейнерами. На форуме руководство предприятия провело ряд встреч с заинтересованными сторонами.

В числе прибывших лично увидеть уникальное техническое решение арзамасских приборостроителей – делегация правительства Нижегородской области во главе с заместителем губернатора Евгением Люлиным. Обсудить перспективы развития нового направления АПЗ прибыл акционер предприятия – генеральный директор компании "Социум-А" Руслан Ашурбейли.

"Наши стенды на этот раз не занимают много места, зато представленная на них продукция бьет точно в цель, – прокомментировал Руслан Ашурбейли. – Мы привезли на "Армию" именно те разработки, которые особенно интересны и актуальны для ее аудитории. Не случайно в первый же день на наших экспозициях побывали министр обороны Сергей Шойгу и министр промышленности Денис Мантуров. Мы регулярно представляем нашу продукцию на научных конференциях, в военных институтах, рассказываем о ней в кабинетах Министерства обороны. Но здесь, на главной оборонной выставке России наши потенциальные партнеры и заказчики имеют редкую возможность увидеть своими глазами, потрогать и проверить инновации, которые предприятия холдинга "Социум", в частности АПЗ, привносят в оборонно-промышленный комплекс страны".

Среди новинок выставки и автономный аэропонный модуль, предназначенный для круглогодичного выращивания овощей и зелени с повышенным содержанием витаминов, "умная теплица". Это совместный проект Производственного департамента АПЗ г. Рязани, Института биохимической физики им. Н. М. Эмануэля и компании "Эконорм". Рязанская площадка выступила в качестве индустриального партнера: она осуществляла общее руководство работами, проводила сборку и отладку систем первого опытного образца "умной теплицы".

"Аэропонная установка исключает сезонность растений, использование субстратов и применение средств защиты, – рассказывает директор компании "Эконорм" Игорь Костин. – Она не зависит от каких-либо факторов внешней среды, экономно, но максимально эффективно расходует воду, свет и удобрения, в конечном счете дает натуральную, экологически чистую продукцию. Эта установка является настоящей фабрикой растений, способной производить 200–300 килограммов зелени в месяц".

Данная разработка позволяет выращивать садовые растения независимо от внешних климатических условий, к примеру, в регионах, где сложно получить урожай овощей традиционным способом. На форуме "Армия" аэропонная установка продемонстрирована не случайно, она представляется весьма успешным и незаменимым решением в Арктическом регионе, который сегодня активно осваивается. Установка мобильна – может доставляться в любую точку планеты, все компоненты находятся в серийном производстве, что облегчает ее техническое обслуживание, ремонт, а также обуславливает низкую стоимость. Именно эти критерии также привлекают потенциального заказчика.

Руководство АПЗ уже провело переговоры с представителями Минобороны о реализации и этого проекта. Состоялся также ряд встреч за закрытыми дверями как с уже действующими, так и потенциальными партнерами предприятия, что открывает новые перспективы для развития.

Людмила Фокеева

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 33 (746) за 28 августа 2018 года