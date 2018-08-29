За авианосцем на бронепоезде

"Армия-2018" стала главным мировым событием в военной сфере

За четыре года главный смотр военной мощи и возможностей российского оборонно-промышленного комплекса оброс традициями. Как минимум одной из них – удивительное рядом – может проникнуться и матерый специалист, и массовый посетитель.

“Нашу бронетехнику последнего поколения ждет счастливая экспортная судьба, но для этого какую-то часть придется принять на вооружение Российской армии”

Собранные вместе бронетанковые новинки последних лет смотрятся внушительно. Не зря танк Т-14 ("Армата"), боевая машина пехоты Т-15 (на той же платформе) с необитаемым боевым модулем, САУ "Коалиция-СВ", бронетранспортер "Бумеранг", БМП "Курганец" и самоходный зенитный комплекс "Деривация-ПВО" заняли козырные места в экспозиции. По числу селфи этот раздел оставил далеко за флагом все остальные. То, что Министерство обороны, выражая полное удовлетворение боевыми характеристиками новинок, пока не спешит с заказами на сотни таких машин, никак не умаляет их достоинств. Вероятно, нашу бронетехнику последнего поколения ждет счастливая экспортная судьба, но для этого какую-то часть придется принять на вооружение Российской армии, тогда и о внешних поставках можно будет говорить. Многие участники выражали надежду на заключение зарубежных контрактов – судя по всему, для этого и присутствуют на выставке.

Проект "малого авианосца", представленный Крыловским научным центром, изначально ориентирован на экспорт. По оценке создателей, корабль может стоить, как крейсер, и предназначен для стран, которые еще не достигли мощи Индии и Китая, а доминировать на море хочется. Для них авианосец, не рассчитанный на значительные запасы топлива и боеприпасов, более нацеленный на какие-то краткосрочные конфликты, нежели на долговременные боевые действия, будет удачным приобретением.

Другое дело – дальнейшее развитие существующих систем, как, к примеру, показанный "Алмазом-Антеем" комплекс ПВО "Бук-М3" или Ми-28НМ от "Вертолетов России". С модернизируемыми образцами все более или менее ясно – новые изделия идут на смену списываемым.

"Тесла" отдыхает

По сравнению с форумом прошлого года стали заметнее малые автомобили, как бронированные, так и просто в армейском исполнении. Тут, безусловно, стоит выделить комплекс разминирования "Листва". Бронированный автомобиль на выносных штангах несет комплект датчиков, способных распознавать взрывные устройства дистанционно. В случае обнаружения таковых включается мощный СВЧ-излучатель, который или подрывает заряд, или попросту его сжигает. "Листва" успешно проявила себя и в Сирии, и на недавних учениях в системе охраны колонн подвижных комплексов РВСН. УАЗ "Патриот" с пулеметом в кузове вызывает вопросы. Главный – для каких целей он предназначен? Для вооружения иррегулярных формирований? Или это острое желание получить военные заказы любой ценой? Думается, уазовские пикапы без пулеметов принесут войскам куда больше пользы.

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Вообще автомобили для армии и силовиков в последние годы вызывают объяснимый ажиотаж – их готовы делать чуть ли не гаражные мастерские, беря за основу "Газели" и КамАЗы. А за серьезную технику, вроде подобного минскому тяжелому тягачу для РВСН, никто не берется. Причина – куда более строгие требования как к конструкторской квалификации, так и к оснащению производства. С другой стороны, адаптация в воинской службе снегоходов и квадроциклов – дело нужное. Не в армии, так на "гражданке" спрос найдется.

Что еще было заметного? Концерн "Калашников" порадовал тем, что "Тесла" Илона Маска и в подметки не годится ижевскому электросуперкару, собранному в кузове, сильно смахивающем на полувековой давности "Иж-комби". С огромной, отметим, решеткой радиатора, без которой, понятное дело, электромобилю никуда. Собственно, что было собрано в кузове "Ижа", можно узнать только со слов разработчиков. Аналогичная история с "Игорьком", другим сенсационным экспонатом "Калашникова", а именно ходячим роботом, срисованным дизайнерами то ли из "Аватара", то ли из "Звездных войн". Обычно киношные художники подворовывают находки военной конструкторской мысли, и в тех же "Звездных войнах" каски имперских солдат сильно смахивают на немецкие времен Второй мировой. Видимо, в "Калашникове" отчаялись увидеть что-то из своей продукции в блокбастерах и решили пойти своим путем.

vpk-news.ru

Но многие компании показывают действительно высокотехнологичные изделия на уровне мировых разработок. Это относится в первую очередь к информационным и управляющим системам, экипировке. Много моделей беспилотников, как разведывательных, так и ударных, заявленные характеристики отменные.

Министр обороны Сергей Шойгу, открывая "Армию-2018", сделал акцент на том, что значительная часть демонстрируемого оружия и снаряжения прошла испытание Сирией и показала, что российская промышленность вышла на передовой технологический уровень.

Под куполом идей

То, что большинство участников едет на выставку за общением, – факт. В кругу профессионалов всегда проще держать нос по ветру, ловить тенденции, обсуждать потенциальные заказы. Тому посвящены "круглые столы", которые активно шли каждый день, конференц-залы не пустовали. Как водится, к выставке было приурочено подписание множества контрактов, что должно придавать ей солидности. "Армия-2018" исключением не стала. Деловая часть была расширена специальным форумом "Неделя национальной безопасности", включавшим как отдельный павильон, так и широкую научную программу. Усилиями Ассоциации кластеров и технопарков получили возможность договариваться на самом высоком уровне представители региональных властей и предприятия, входящие в холдинги федерального масштаба, что наверняка благотворно скажется на развитии промышленных зон в самых разных уголках России. Наверное, к деловой же части стоит отнести и участие в форуме "Армия-2018" многочисленных компаний, изначально ориентированных на партикулярный рынок, но желающих получить заказы и от военных. Скажем, компания "СПГ-Композит" продемонстрировала разборный дистанционно управляемый купол-обсерваторию для установки астрономических приборов, используемых для калибровки и отладки системы спутниковой навигации ГЛОНАСС, защитные кожухи для радиолокационной аппаратуры, а также возможности для производства из препрегов самых разных компонентов оружия, вплоть до контейнеров для ракет ПВО и баков таких ракет. Питерская компания HAVEL Solar предлагает тенты для стандартных армейских палаток с кремниевыми модулями, выдающими мощность два киловатта, а также передвижные солнечные электростанции. Военным понравилось, обещали подумать. Композитные баллоны, рассчитанные под рабочее давление 450 атмосфер, и специальное водолазное снаряжение – это уже продукция из Подольска.

Комфорт со спецэффектами

Главным недостатком выставки "Армия" почти единодушно считаются ее огромные размеры, удаленность и разделение по кластерам. Если специалисты едут с конкретной целью и мало кто, кроме прессы, вынужден метаться по всем площадкам, то публика, заполняющая павильоны в дни массового посещения, большей своей частью хочет всего и сразу. Танки в Алабине, самолеты в Кубинке, экспозиция в "Патриоте" – везде своя жизнь, свои графики, охватить все и сразу за один приезд немыслимо.

Робот "Игорек". Источник: vpk-news.ru

О проблемах попадания в "Патриот" разговор отдельный. Спецэлектричка от Кубинки-1 прямо до парка – хорошо. А приди в головы организаторам мысль устроить поездку в голливудском стиле – было бы просто замечательно: "Бронепоезд "Стремительный" отправляется! Приготовьтесь, в пути вас ждут потрясающие впечатления!".

vpk-news.ru

И ведь что стоит использовать имеющиеся площади парка для размещения более широкой авиационной экспозиции, выделить площадку для динамического показа бронетехники пусть не в масштабах "Танкового биатлона", но рядом. Или организовать автобусные экскурсии прямо от Парка Победы с расчетом на детей любого возраста и взрослых с различными пристрастиями.

А так праздник, конечно, удался. Хочется верить, что с каждым годом он будет удаваться все лучше.

Алексей Песков

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 33 (746) за 28 августа 2018 года