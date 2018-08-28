"Якутия" не вынесла ремонтов SSJ 100

Авиакомпания откажется от простаивающих самолетов

На рынке может стать еще на одного эксплуатанта российского самолета SSJ 100 меньше. Примеру Red Wings, отказавшейся от SSJ 100 в 2016 году, обещает последовать "Якутия". Перевозчик жалуется на "критическую массу проблем". При этом "Якутия" не может добиться от производителей самолетов и двигателей подтверждения дефектов, а временно заменить SSJ 100 на старый Boeing не позволяет Минтранс.

Авиакомпания "Якутия" рассматривает возможность прекращения использования SSJ 100, рассказал "Авиатранспортному обозрению" директор по флоту перевозчика Иван Винокуров. По его словам, такой вариант является "аварийной кнопкой", поскольку "накопилась критическая масса" проблем. Из-за низкой исправности SSJ 100 "Якутия" "фактически провалила лето", пояснил господин Винокуров, добавив, что из заявленных в летнем расписании четырех самолетов исправны были только два.

По данным Росавиации, в первом полугодии у "Якутии" пассажиропоток упал на 2,7%, до 363 тыс. человек. В летнем сезоне авиакомпания регулярно задерживала рейсы. В июле было задержано 12% из 75 международных чартеров, а общая доля рейсов компании с задержкой достигла 14%. Помимо SSJ 100, в ее парк входят Bombardier Q300/400, Boeing 737/757, Ан-24 — всего 21 самолет. "Якутия" выполняет регулярные и чартерные рейсы по Якутии, в города Дальнего Востока, центральные регионы РФ, в СНГ и Юго-Восточную Азию, а также на Аляску.

"Якутия" может стать уже второй авиакомпанией, вернувшей SSJ 100 лизингодателю: в 2016 года от пяти самолетов отказалась Red Wings. Ее гендиректор Евгений Ключарев тогда жаловался на высокую себестоимость перевозки в расчете на одно кресло. При этом компания не смогла найти для SSJ 100 линии, где самолет летал бы с полной загрузкой.

"Якутия" — один из первых эксплуатантов SSJ 100. С 2012 года совокупный налет достиг почти 35 тыс. часов — на этот тип самолетов приходится около 25% перевозок. Но при гарантированном ресурсе двигателя SaM146 франко-российского производителя PowerJet 9 тыс. часов они были сняты при наработке 1,5–3 тыс. циклов, не достигнув 7 тыс. циклов, указанных в сертификате воздушного судна, рассказал Иван Винокуров. Ремонт двух двигателей SSJ 100 "Якутии" длился с сентября 2017 года по май 2018 года. При этом ни PowerJet, ни "Гражданские самолеты Сухого" (производитель SSJ 100) не предоставляют авиакомпании подтверждения конструктивных дефектов, хотя выявленная проблема — "системная для всех эксплуатантов", в том числе "с мировым именем", рассказывал технический директор "Якутии" Александр Зинков агентству ЯСИА. По его словам, выявлено 33 случая выхода из строя двигателей из-за конструкторских недостатков камеры сгорания.

Несмотря на простои, "Якутия" не получила "лизинговых каникул", Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) продолжает начислять платежи, а долги за один самолет — 108 млн руб.— пытается вернуть через суд. При этом на рынке нет подменных двигателей, а послепродажное обслуживание дороже, чем для аналогичного иностранного самолета (демонтаж и монтаж двигателя по расходным материалам при замене стоит $100 тыс.). Перевозчик попытался заменить SSJ 100 одним Boeing 737, но Минтранс не дал разрешения, сославшись на небезопасность эксплуатации судна старше 20 лет, зарегистрированного в иностранном реестре (см. “Ъ” от 20 августа).

В ГСС сообщили, что вопросы, поставленные "Якутией", касаются послепродажного обслуживания SaM146, регулирующегося соглашением между авиакомпанией и PowerJet. Взаимодействие ГСС и перевозчика идет "в рамках двухсторонних контрактных обязательств". В PowerJet не комментируют ситуацию с отдельными заказчиками, отмечая, что двигатели возрастом менее десяти лет "в рамках зрелости цикла" регулярно направляются на техобслуживание. В дополнение к поддержке со стороны PowerJet, создающей станции техобслуживания во Франции и России для сокращения простоев, авиакомпания может и сама инвестировать в запчасти. С 2011 года надежность двигателей на уровне мировых стандартов — 99,9%, уверяют в PowerJet.

В Росавиации "проинформированы о состоянии парка" и "внимательно следят за ситуацией". В Минтрансе же поддержали предложение Росавиации перевести Boeing 737 "Якутии" в российский реестр: "решение повысит безопасность полетов, учитывая замечания Росавиации к вызывающему вопросы состоянию судна".

Исполнительный директор "Авиапорта" Олег Пантелеев считает, что авиакомпания выполняет социальные обязательства и ее полеты в регионе безальтернативны. "Если ситуация с долгами станет критичной, то власти региона окажут поддержку сверх средств, на постоянной основе выделяемых "Якутии"". В 2014 году авиакомпания получила из республиканского бюджета около 4 млрд руб., в том числе, на лизинг SSJ 100.

Елизавета Кузнецова