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28.08.2018
Flotprom

Российская оборонка лишилась дизелей Volvo-Penta

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Мордовия
«Мордовия», малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 «Зубр». Учения в Калининградской области, сентябрь 2015 года.
Источник: Игорь Зарембо / РИА Новости

Швеция ограничила поставку агрегатов Volvo-Penta для российской оборонки. Замену придется найти двигателям пограничных катеров и дизель-генераторам малых десантных кораблей. В ходе форума "Армия-2018" информацию о введении санкций Mil.Press FlotProm подтвердили два источника в судостроительной отрасли.


Уход Volvo-Penta с российского оборонного рынка скажется на темпах обновления флота не настолько критично, как прекращение поставок со стороны MTU в 2014 году. У шведских агрегатов есть аналоги от других зарубежных производителей, производство которых частично локализовано в РФ.


Главные двигатели Volvo-Penta ставились на малые пограничные катера проекта 21850 "Чибис". Также шведские силовые установки заложены в экспортный проект малого скоростного патрульного катера проекта 12260 "Ястреб". Дизель-генераторы Volvo-Penta установлены на малых десантных кораблях ВМФ "Мордовия" и "Евгений Кочешков".


Ранее в рамках круглого стола форума "Армия" глава 51 ЦКТИС Георгий Муру рассказал, как российская промышленность решила проблему с вспомогательными дизель-генераторами кораблей и судов ВМФ, построенных за рубежом и бюро-проектанты которых ликвидированы. По его словам, используются отечественные дизеля и импортные генераторы. Поставляемое оборудование может иметь сертификацию только в РМРС.


Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит с 21 по 26 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", а также на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Новости об экспозиции выставки публикуются редакцией Mil.Press в разделе "Форум Армия".

26.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Flotprom
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
Швеция
Проекты
12322 Зубр
АРМИ-20XX
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