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28.08.2018
Интерфакс-АВН

Россия начала строительство базы ПВО в Арктике

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Тор-М2ДТ
Арктический зенитный ракетный комплекс "Тор-М2ДТ".
Источник: РИА Новости/Александр Вильф

Москва. 27 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - В якутском порту Тикси началось строительство военного городка для военнослужащих соединения ПВО Северного флота, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе флота в понедельник.

"Сегодня в ходе рабочей поездки в гарнизон Тикси (Якутия) командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов принял участие в церемонии установки первой сваи современного блочно-модульного городка для проживания военнослужащих соединения ВВС и ПВО Северного флота", - сообщили в пресс-службе.

В ноябре прошлого года Н.Евменов сообщил, что в 2018 году в составе флота сформируют новую дивизию ПВО. Ее соединения развернут на Архипелаге Новая Земля, а также в поселках Диксон и Тикси, отметил командующий.

По данным пресс-службы флота, возведение военного городка планируется осуществить в течение полугода.

"Он будет состоять из 11 объектов, в том числе: общежития для военнослужащих, административного корпуса, дизельной электростанции, хранилищ воды и топлива, столовой, гаража и др. Все объекты будут связаны между собой крытыми переходами, что особенно актуально в районах Крайнего Севера и Арктики", - добавили в пресс-службе.

Северный флот - межвидовое стратегическое объединение Вооруженных сил РФ, защищающее национальные интересы России как в Арктике, так и в других районах Мирового океана. На вооружении Северного флота, в частности, - атомные подлодки, тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий".

27.08.2018
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Россия
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